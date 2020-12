„Ein vielseitiger Beruf“

Walldürn.Interesse an den Bauberufen und den entsprechenden Karrieremöglichkeiten hat die Bauwirtschaft Baden-Württemberg bei den neunten und zehnten Klassen der Auerberg-Werkrealschule geweckt.

Bundesweite Kampagne

Unter dem Motto „Bau – Dein Ding“ stellte Oliver Mayer die bundesweite Informationskampagne der Bauindustrie zur Nachwuchsgewinnung vor und informierte die Schüler über die unterschiedlichen Bauberufe. Denn eine Ausbildung in der Bauwirtschaft ist „vielseitig und abwechslungsreich und bietet hervorragende Zukunftsaussichten“.

Viele Fragen

Die Schüler zeigten ein reges Interesse und stellten viele Fragen: Wie entsteht eigentlich ein Haus auf einer Baustelle? Wer ist daran alles beteiligt? Was genau machen Fliesenleger, Maschinenführer, Maurer, Kanalarbeiter und Schreiner?

Umfassende Informationen

Nachdem Oliver Mayer hierzu umfassende Informationen gab und den angehenden Auszubildenden die verschiedenen Bauberufe in anschaulichen Videos vorstellte, wurde das neu erworbene Wissen in einem spannenden Quiz abgefragt. Das Quiz fand in digitaler Form via Tablet und PC über die Bildungsapp Kahoot statt und die Gewinner bekamen tolle Preise.

Berufsvorbereitung ist ein ganz wesentlicher Baustein an der Auerberg-Werkrealschule. Mit der Kampagne „Bau-Dein Ding“ wurde denSchülern nicht nur die Baubrache nähergebracht, sondern auch ein großer Schritt in Richtung (berufliche) Zukunft getan.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 12.12.2020