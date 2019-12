Ein Tag im Gedenken an gute Taten

Walldürn.Eine besinnliche Einstimmung auf das bevorstehende Weihnachtsfest vermittelte am Samstagnachmittag die Adventsfeier der Kolpingsfamilie Walldürn im Kolpingheim. Einen maßgeblichen Anteil zum Gelingen der Weihnachtsfeier trugen die Kinder, Jugendlichen und Eltern des Kreises junger Familien mit der Aufführung einer modernen Weihnachtsgeschichte mit dem Titel „Die Weihnachtskonferenz“ bei. Ferner lasen Andrea und Bernhard Kehl sowie Ulrike Kaufmann Weihnachtsgeschichten vor.

Stadtpfarrer Pater Josef Bregula als Präses der Kolpingfamilie lobte die gute Zusammenarbeit zwischen der katholischen Pfarrgemeinde „St. Georg“ und der Kolpingsfamilie. In einem harmonischen Miteinander habe man in vergangenen Jahr wieder vieles bewältigt.

In den Mittelpunkt seiner zusammen mit Cornelia Dörr, Andrea Kehl, Bernhard Kehl und Ulrike Kaufmann vorgetragenen Geschichte „Vom König mit den leeren Händen“ stellte Pater Josef einige Gedanken über die Adventszeit als Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten, als Zeit des Wartens und vielleicht auch des Träumens, als Zeit des Wohlfühlens und der Geborgenheit sowie über Weihnachten als das große Fest der Liebe.

Anschließend waren alle auf den heiligen Sankt Nikolaus (Klaus Hertner) gespannt, der für die Kinder lobende, aber auch mahnende Worte und ein kleines Geschenk parat hatte. Bernhard Kehl dankte schließlich allen Mitwirkenden der Weihnachtsfeier, ehe alle zusammen das Lied „Wir sind Kolping – Menschen dieser Zeit“ sangen.

Vielfältige Aktivitäten

Nach der Adventsfeier fand in der Basilika ein Vorabendgottesdienst statt, der von engagierten Mitgliedern der Kolpingsfamilie gestaltet wurde.

Zum Abschluss des Abends kehrten die Vereinsmitglieder und Freunde in den Landgasthof „Zum Riesen“ ein, wo Bernhard Kehl für das Vorstandsteam einen Rückblick auf das Vereinsleben der Kolpingsfamilie wagte. Eine Diashow zeigte Einblicke in das vergangene Jahr und die vielfältigen Aktivitäten in und um Walldürn.

Einen besonderen Raum nahmen schließlich die Ehrungen langjähriger Mitglieder ein. Für 25 Jahre Treue zur Kolpingsfamilie wurden Ute Scheuermann, Kurt Scheuermann, Frank Breunig, Willy Streun und Evi Hennig ausgezeichnet. Eine Ehrung für 40-jährige Vereinszugehörigkeit erhielt Walter Thoma. Auf stolze 50 Jahre Mitgliedschaft durfte Paul Mairon zurückblicken.

Eine besondere Würdigung erhielt Josef Kreis, der seit 70 Jahren Mitglied der Kolpingsfamilie Walldürn ist. Kreis berichtete bei dieser Gelegenheit von seinen Anfängen zu Beginn der 1950er Jahre in der Kolpingsfamilie und verdeutlichte anhand einiger kurzer Anekdoten, dass er mit Leib und Seele ein Teil dieser Familie war und ist. ds

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019