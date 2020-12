Ein Sitz im Rat bleibt unbesetzt

Ein Sitz im Ortschaftsrat Rippberg/Hornbach bleibt künftig unbesetzt. Bei der Sitzung des Rates stand weiter der Rückblick auf das Jahr 2020 auf der Tagesordnung.

Rippberg/Hornbach. Zu der Sitzung begrüßte Ortsvorsteher Wolfgang Stich neben dem Ortschaftsrat auch interessierte Bürger.

Im ersten Tagesordnungspunkt ging es um die Nachbesetzung eines Sitzes im Ortschaftsrat. Da es für den verstorbenen Ortschaftsrat Jürgen Schlaffer – der als Bewerber des Wahlvorschlags der CDU bei der Wahl am 26. Mai 2019 für den Wohnbezirk Rippberg direkt in den Rat gewählt wurde – keine Ersatzperson gibt, bleibt dieser Sitz im Ortschaftsrat unbesetzt. Der Wahlvorschlag hatte acht Bewerber für den Wohnbezirk Rippberg, die alle direkt gewählt wurden.

Biber fühlt sich wohl

Weiter informierte Stich, man habe angeregt an den drei Ortseingängen B 47 und Landstraße Rippberg/Hornbach Hinweisschilder zur Veranstaltung „Schmetterlinsdorf Rippberg“ aufzustellen. Auch der Biber fühle sich auf der Gemarkung Rippberg wohl . So habe er im Marsbach bei den angrenzenden Grundstücken zwischen Eisengießerei Dossmann und Kläranlage sechs Biberbehausungen gebaut. Von denen sind drei bewohnt.

In der Schneebergerstraße habe man eine neue Straßenlaterne errichtet. An der Brunnenanlage wurden Kreuze aus Holz Stein und Metall aufgestellt, die von Grabauflösungen der jeweiligen Besitzer gestiftet wurden.

Im Jahresrückblick sagte Ortsvorsteher Wolfgang Stich, es sei ein schwieriges Jahr gewesen. Rippberg habe im Jahr 2019 812 und im Jahr 2020 nur noch 783 Einwohner gezählt. In Hornbach ist die Einwohnerzahl etwas gestiegen. So habe Hornbach 2019 222 Einwohner und 2020 226 Einwohner registrieren können. Geburten gab es in Rippberg vier und in Hornbach zwei , verstorben sind in Rippberg sieben und in Hornbach zwei Menschen.

Die Grundschule werde von 65 Schülern und der Kindergarten wird von 28 Kindern besucht. Die Schulkinder in Rippberg haben sich auch in diesem Jahr wieder an die Apfelernte beteiligt. Auch die Kinder und Eltern in Hornbach halfen aktiv bei der Obsternte mit. Am Gemeindehaus und am Kinderspielplatz wurden insgesamt fünf Bäume gefällt und zwei neue Spielgeräte aufgestellt.

Umbau in Angriff genommen

Im Frühjahr habe man das Thema „Umbau der Grundschule“ in Angriff genommen. In der Winterbergsteige wurden die Wasserleitungen erneuert. Oberhalb der Linkenmühle wurde ein neues Löschwasserbecken errichtet. Auch die Lärmbelästigung der Ortsdurchfahrt Bundesstraße 47 durch Lkw, die über Kanaldeckel fahren, wurde im Sommer zum Thema. Am Bürgerhaus Hornbach wurde ein Defibrillator installiert, Spenden hierzu kamen von ortsansässigen Bürgern.

In der Petersbrunnenstraße werde die Stadt Walldürn ein Löschwasserbehälter mit einem Fassungsvermögen von 2200 Kubikmetern Löschwasser errichten. Der Fußweg kommend vom Echter Ring hinauf zum Haupteingang Friedhof in Rippberg bleibe aus Sicherheitsgründen bis auf weiteres gesperrt.

Im Anschluss referierte Gartenbautechniker und Projektleiter Engelbert Kötter zum Thema „Schmetterlingsdorf Rippberg“ . An dieser Initiative des Landes solle sich die Bevölkerung aktiv beteiligen und gemeinsam etwas Beitragen.

Leider, so Kötter, seien einige Veranstaltungen hierzu corona-bedingt ausgefallen . Wer mehr dazu wissen möchte, kann sich unter www. Schmetterlingsdorf Rippberg.de informieren.

Am Ende der öffentlichen Ortschaftsratssitzung sprach der stellvertretende Ortsvorsteher Timo Kern seinen Dank an Ortsvorsteher Wolfgang Stich für das im Jahresverlauf Geschaffene in den beiden Gemeinden und das gute Miteinander aus. hape

