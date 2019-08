Ein Plädoyer für die Innenstadt

Miltenberg.Ein mittlerweile international bekannter Begriff – wenngleich nicht unumstritten – sind die als „Fridays for Future“ bekannten Demonstrationen von Jugendlichen für den Klimaschutz. An einem Freitag demonstriert wird nun auch in Miltenberg. Der Hintergrund aber ist ein anderer: Am 23. August wird die „MCity-Demo“ ein Plädoyer für den Erhalt einer funktionierenden Innenstadt abliefern, um auf einen Bebauungsplan von 2020 Quadratmetern Textilfläche am Bahnhofsgelände und dessen im Sinne Miltenbergs abzuwendenden Folgen hinzuweisen.

Zwischen 9 und 11 Uhr werden dahingehend alle Einzelhandelsgeschäfte geschlossen. Wie Schriftführerin Marion Deumer vom Verein „MCity Gewerbe und Tourismus Miltenberg“ in ihrer den Fränkischen Nachrichten vorliegenden Presseinformation mitteilt, seien gerade Textilien nach wie vor als „Kernsortiment einer funktionierenden Innenstadt“ anzusehen. Ein Wegbrechen dieses Bereichs in der Innenstadt würde Miltenbergs Zentrum stark schwächen und auch allen anderen Warensortimenten, den Cafés und Bistros sowie Metzger- und Bäckerläden die weitestgehenden Überlebenschancen nehmen; schließlich lebe eine jede Innenstadt vom Miteinander aller Branchen.

Die starken Bedenken des Vereins „MCity Gewerbe und Tourismus Miltenberg“ betreffen insofern nicht nur auf die geplanten 2020 Quadratmetern Textilfläche, die der aktuellen Textilfläche von 3000 Quadratmetern in der Innenstadt gegenübersteht. Viel mehr fokussieren sich die Zweifel gegen die Praxis diverser dort möglicherweise angesiedelter Textilmärkte, die auch die in der Innenstadt erhältliche Markenware mit immer wiederkehrenden Rabattaktionen verkaufe – dieses Faktum zerstöre das landauf, landab geläufige Gerücht von „Billigmärkten mit No-Name-Produkten“. Dem auf diese Weise entstehenden Preisdruck könnten die Händler in der Innenstadt nicht standhalten, was sie massiv gefährde.

Wenn sich das Rad weiter drehe und den derzeit in Miltenberg noch gegebenen „gesunden Branchenmix“ ins Wanken bringe, seien Schließungen traditionsreicher Geschäfte die logische Folge und bewirken einen Dominoeffekt weiterer Geschäftsaufgaben. Dieser unbedingt abzuwendende Negativ-Trend erreiche seinen Zenit in fehlenden Neumietern. Somit sei zu befürchten, dass Vermieter auf nötige Renovierungen verzichten, Gebäude verwittern und durch die zu erwartende hohe Leerstandsquote kaum noch Tourismus nach Miltenberg käme. Leere Schaufenster seien alles andere als ein Aushängeschild.

So protestiere man mit dem Hintergrund, die Textilflächen am Bahnhofsgelände auf eine Maximalgröße von 1000 Quadratmetern zu begrenzen. Mit der Demonstration soll unterstrichen werden, dass „MCity Gewerbe und Tourismus Miltenberg“ mit der jetzigen Planung am alten Bahnhofsgelände nicht einverstanden ist.

Die Hintergrundgedanken fasst Marion Deumer (Geschäftsführerin Steinwinter-Fashion) in ihrer persönlichen Stellungnahme zusammen: „Zum Einen habe ich die Demo mitorganisiert, da ich der Meinung bin, dass wir die Stadträte doch noch zu einem Umdenken umstimmen können, was uns ja auch schon zum Teil gelungen ist. Es sind neue Ideen aus verschiedenen Stellen im Stadtrat öffentlich geworden, denen wir nur zustimmen können. Zwei oder drei zusätzliche Märkte zum bestehenden Edeka, wie Supermarkt, Drogerie und beispielsweise ein Fahrradhändler wären super, dazu noch bezahlbarer Wohnraum. Den Rest der Fläche sollte man für bessere Ideen offenlassen, zumal das Hotel-Projekt auch noch nicht verwirklicht werden kann“, betont sie.

Auch Miltenbergs Bürgermeister Helmut Demel bezog gegenüber den FN Stellung: „Wir sind gerade bei der ersten Auslegung der Bebauungsplanentwürfe. Nach Ende der Frist wird der Stadtrat entscheiden, wie weiter verfahren wird. Wir gehen davon aus, dass eine zweite Planauslegung notwendig werden wird. Wir wollen mit der Bebauung erreichen, dass man eine Abrundung des Angebotes und damit die Möglichkeit, in Miltenberg einkaufen zu können, schaffen. Es ist unser Bestreben die Altstadt zu stärken und nicht zu schwächen. Das kann man in einem ruhigen Gespräch und weniger, indem man auf Konfrontation geht, erreichen. Kunden, die nach Bürgstadt Kleider und Schuhe einkaufen gehen oder in die Seehecke fahren, werden unsere Altstadt nicht besuchen. Wir sind seitens des Stadtrates und der Verwaltung bemüht, Kunden abzuschöpfen, die, wenn sie in Miltenberg sind, auch hier einkaufen. Bau von Wohnungen halten wir für wichtig, genauso wie ein Hotel, denn es fehlen Übernachtungsmöglichkeiten in Miltenberg“, betonte er.

