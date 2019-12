Ein „Meilenstein“ in der Clubgeschichte

Walldürn.Nach monatelanger Bauzeit war es am Samstagvormittag soweit: Bei einer Feierstunde wurde der neue Funktionsneubau der Eintracht ’93 mit einem „Faschd Fertich Feschd“ eingeweiht. Der Bau wird die beiden bisherigen, durch die im letzten Jahr abgerissene Zuschauertribüne bisher getrennten Vereinsgebäude künftig miteinander verbindet.

Der Vorsitzende der Eintracht ´93 Walldürn, Jürgen Mellinger, sagte, der Neubau sei in der Geschichte der Eintracht ´93 Walldürn und der beide Vorgängervereine Fortuna und Kickers ein Meilenstein, den man an diesem Tag „fast fertig“ übergeben könne. Bei diesem Funktionsneubau handle es sich um ein herausforderndes Generationsprojekt, das die Eintracht ´93 zukunftssicher machen solle und auch machen werde.

Mit dem Fest wolle allen Mitgliedern, Freunden und Partnern zeigen, was bislang passiert sei. Zu einem dieser starken Partner gehöre die Dietmar-Hopp-Stiftung, der er für die finanzielle Unterstützung von 30 000 Euro bei der Realisierung dieses Projektes dankte. Nur durch solche ideellen Organisationen wie die Dietmar-Hopp-Stiftung sei es dem Ehrenamt überhaupt erst möglich, solche Projekte in die Tat umzusetzen. Weiter wolle man mit dem Fest allen Helfern für deren Engagement danken.

Die Planungen für diesen Neubau würden in das Jahr 2017 zurückgehen, nachdem man zuvor eigentlich erst einmal mit einer Sanierung der altehrwürdigen Tribüne geliebäugelt hätte, die jedoch nicht möglich gewesen sei, da die Sanierung der alten Beton-Tribüne nicht zukunftsträchtig gewesen sei. Dies habe dann zu dem Entschluss geführt, einen Neubau an alter Stelle zu errichten. Dieser Neubau habe den funktionalen, aber auch emotionalen Zweck, dass die beiden alten Vereinsheime baulich nun zusammengeführt würden und somit auch nach außen hin das Symbol der Einheit nach der Fusion der beiden Vorgängervereine darstellen würden – wenn man so wolle also ein wahrlich einträchtiger Gebäudekomplex. In diesem Zuge sei auch das ehemalige Fortuna-Clubheim umgebaut worden, indem dort neue Kabinen mit Duschmöglichkeiten geschaffen worden seien.

Mellinger ging auf die Baugeschichte ein. Was noch fehle, sei der Einbau der sanitären Einrichtungen und Trennwände (geplant für Mitte Januar 2020), der Einbau der Küche (Fertigstellungstermin 21. Januar 2020), die Verlegung des restlichen Bodens, der Einbau der Brandschutztüren sowie die Herrichtung der Außenanlage.

Zukünftig werde die Eintracht ´93 Walldürn im neuen Funktionsbau über einen Sitzungsraum, einen Ballraum, einen Elektroraum, moderne Toiletten samt einer Behindertentoilette, ein Getränkelager, eine moderne Küche und einen Sanitätsraum verfügen. Alles Räume, die für einen Verein wie die Eintracht ´93 wichtig und notwendig seien, auch um der Jugend eine Zukunftsperspektive geben zu können.

Große Investition

Insgesamt habe das Bauprojekt – mit Vereinsarchitekt und Bauleiter Thorsten Rütten – ein Investitionsvolumen von mehr als einer halben Million Euro. Dies könne und habe man nur stemmen können durch einen Kredit. Und durch die beiden großen Zuschussgeber: die Dietmar-Hopp-Stiftung mit 30 000 Euro und der Badische Sportbund, der 60 000 Euro. Ihnen galt der Dank ebenso wie den vielen Kleinspendern und allen, die sich für das Projekt engagiert haben. Die Helfer waren bisher circa 3000 Arbeitsstunden ehrenamtlich tätig.

Vorbildliches geleistet

Bürgermeister Markus Günther führte aus, dieses Objekt stelle wahrlich eine Bereicherung des sportlichen Lebens in Walldürn dar. Die Eintracht ´93 Walldürn hätte etwas Vorbildliches geleistet. Er dankte allen, die aktiv und mit großem Elan und viel Kreativität daran mitgewirkt hätten, diesen neuen Funktionsbau zu errichten. Dieser Neubau setze ein positives Signal für die Zukunft des Vereins. Die Stadt habe in den vergangenen Monaten einen entsprechenden Beitrag im Sportgelände Süd geleistet. So habe man etwa auch beträchtliche Summen in die Flutlichtanlage des Hauptspielfeldes, in die Bewässerungseinrichtungen der Spielfelder oder in die Sanierung der Rasenspielflächen investiert.

Klaus Zimmermann, Vorsitzender des BFV-Fußballkreises Buchen, gratulierte der Eintracht zu dieser gelungenen Baumaßnahme und überreichte Jürgen Mellinger, als kleines Präsent einen Fußball.

Schließlich gratulierte Henrik Westerberg als Referent Sport und Bau bei der Dietmar-Hopp-Stiftung zu diesem gelungenen Funktionsneubau und überreichte dem Vorsitzenden in Verbindung mit dem Spendenscheck von 30 000 Euro noch eine Plakette der Dietmar-Hopp-Stiftung mit folgendem Text: „Diese Einrichtung wurde gefördert durch die Dietmar-Hopp-Stiftung für den Vereinsheim-Ausbau“, die künftig einen Ehrenplatz in einem der neuen Funktionsräume – voraussichtlich im Sitzungsraum – erhalten soll.

Mit einer Power-Point-Präsentation, die den Baufortschritt eindrucksvoll dokumentierte, einer Begehung des neuen Funktionsbaues sowie einem gemütlichen Beisammensein bei Weißwurst, Brezeln und Weißbier klang dieses „Faschd Fertich Feschd“ aus. ds

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019