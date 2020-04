Ein Lied als kleines Zeichen der Hoffnung in Zeiten der Corona-Krise – unter dieser Prämisse steht der tägliche musikalische Auftritt vor dem evangelischen Pfarrhaus.

Walldürn. Waltraud Kreß an der Drehorgel, und hin und wieder Tobias Kreß an der Trompete, spielen um 19 Uhr vor dem Pfarrhaus das Lied „Der Mond ist aufgegangen“. Es handelt sich um eine Aktion der Evangelische Kirche in

