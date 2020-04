Ein ganz besonderes Osterfest

Walldürn.Wie schnell sich das Coronavirus ausbreiten kann, wenn es erst einmal in eine Pflegeeinrichtung eingedrungen ist, zeigt der Fall in Würzburg. Die Entwicklung dort wird in zahlreichen anderen Heimen im Umkreis sorgenvoll verfolgt. Dennoch lassen sich die meisten Bewohner und das Personal nicht entmutigen. Im Gegenteil: Die Pfleger und Betreuer leisten unter verschärften Hygienebedingungen täglich wertvolle Arbeit und geben sich optimistisch.

Für viele Bewohner in Pflegeeinrichtungen ist der regelmäßige Besuch der Kinder oder Enkelkinder ein wichtiges Ereignis im Tagesalltag. Um die Bewohner vor einer möglichen Infektion mit dem Coronavirus zu schützen, haben die Verantwortlichen bereits vor vier Wochen ein Besuchsverbot im Geriatriezentrum „St. Josef“ ausgesprochen. Dieses gilt auch für die engsten Angehörigen, wodurch natürlich viele alte oder kranke Menschen ein Stück weit von der Außenwelt abgeschnitten sind.

Doch wie gehen Bewohner und Personal des Geriatriezentrums damit um? Es wurden in den letzten Wochen viele kreative Notlösungen geschaffen, um den Alltag der Bewohner weiter interessant zu gestalten. Dies reicht von Videokonferenzen mit Angehörigen via Skype, Online-Gottesdiensten, Outdoor-Konzerten bis hin zum einfachen Plausch mit den Angehörigen vom Balkon aus.

Besonders überraschend war der Aufruf der Mitarbeiterinnen in der Sozialen Betreuung zu „Briefen gegen die Einsamkeit“, der über soziale Medien und die Presse in Windeseile verbreitet wurde.

Die Flut an Briefen und kleinen Aufmerksamkeiten, die die Bewohner des Geriatriezentrums innerhalb weniger Tage erreicht haben, hat alle Erwartungen übertroffen. Es ist unbeschreiblich, mit wie viel Mühe und kreativen Ideen jeder einzelne Brief verfasst oder jedes Päckchen gepackt worden ist. So erreichte das Geriatriezentrum Briefe von Absendern jeden Alters, die ganz individuell auch ihre persönliche Note einfließen ließen.

So berichtet beispielsweise ein kleiner Junge von seinem turbulenten Alltag mit seinen Geschwistern, Altenpfleger aus der Bundeshauptstadt Berlin schrieben hoffnungsvolle Worte, Anwohner aus der Umgebung bastelten und nähten ganz fleißig kleine Überraschungen für die Bewohner zu Ostern. Auch aus den Werkstätten der Lebenshilfe kamen ganz herzliche Briefe bei den Bewohnern an. Ältere Absender beschrieben die Situation, wie sie sich selbst früher als Kind darüber freuten wenn zu Weihnachten oder Ostern ein Päckchen oder mal wieder ein handgeschriebener Brief per Post ankam. Die Liste der wirklich rührenden Rückmeldungen an die Bewohner ließe sich noch lange fortsetzen.

Die Resonanz bei Bewohnern und dem Pflegepersonal ist auf jeden Fall durchweg mehr als positiv und mancher Bewohner hatte beim Lesen Freudentränen in den Augen. Und selbst das Team der Sozialen Betreuung musste beim Vorlesen manch Träne wegwischen. Das Osterfest 2020 war und ist für das Personal und die Bewohner ein ganz anderes, aber auch ganz besonderes Osterfest.

Den Verantwortlichen des Geriatriezentrums „St. Josef“ dankten für die vielen individuellen Rückmeldungen an die Bewohner und sagten herzlichen Dank. Vielleicht hat die Corona-Krise auch etwas Positives, dass der Alltag wieder ein Stück weit entschleunigt wird und auch das Briefeschreiben wieder populärer wird.

