Ein Dankeschön für eine unschätzbar wertvolle Hilfe

Walldürn.Ehrenamtliches Engagement hat im Geriatriezentrum „St. Josef“ nicht nur eine lange Tradition, das Ehrenamt ist für das Seniorenheim auch von großer Bedeutung und wird daher entsprechend gewürdigt. Ein breit aufgestelltes Angebot im Bereich der sozialen Betreuung und der Alltagsbegleitung der Bewohner ist ohne die Unterstützung ehrenamtlich Engagierter kaum vorstellbar. So leisten derzeit mehr als 70 Ehrenamtliche in den Pflegeeinrichtungen einen maßgeblichen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Lebensqualität der Bewohner. Da viele ehrenamtlich Engagierte aus der näheren Umgebung kommen, sind sie zudem ein wichtiges Bindeglied zwischen der Pflegeeinrichtung und der Stadt. Sie unterstützen somit auch die Integration der Einrichtung und der Bewohner in das soziale Umfeld. Dieses freiwillige Engagement ist für nicht selbstverständlich.

Einmal jährlich veranstaltet das Geriatriezentrum einen Ehrenamtsabend mit wechselndem Programm, mit dem sich die Einrichtung bei den Ehrenamtlichen für ihren Einsatz bedankt.

Der Abend für Ehrenamtliche fand am Donnerstag unter dem Motto „Heimat“ in der Begegnungsstätte des Geriatriezentrums „St. Josef“ statt. Zu Beginn dankte Verwaltungsleiter Ludwig Schön allen Ehrenamtlichen für ihre geleisteten Tätigkeiten mit dem Zitat „Ohne die vielen Frauen und Männer, die in Deutschland ein Ehrenamt ausüben wäre unser Land um vieles ärmer und unser Gemeinwesen so nicht denkbar“ (Helmut Kohl).

Die zum Ehrenamtsabend Eingeladenen folgten dieser Erkenntnis, „jede Woche, jeden Monat engagieren Sie sich für andere. Sie tun es im Stillen, Tag für Tag und Sie erfahren selten den Dank, der Ihnen gebührt“.

Die fröhliche Singrunde verzauberte während des Abends mit bekannten Heimatliedern und brachten den Zuhörern die Heimat dadurch im Herzen näher.

Den kulinarischen Höhepunkt zauberte Küchenchef Bernhard Kirchgessner mit seinem Team. Auch die jüngsten der Ehrenamtlichen, die Schüler der Auerberg-Werkrealschule unter der Leitung von Ute Pföhler, spendeten großen Applaus für den Gesamtabend.

Dank ging noch an F. Knüttel und F. Künzig, die für das Ambiente sorgen. Wertschätzung erfuhren die Ehrenamtlichen natürlich auch seitens der Bewohner, der Angehörigen und der Mitarbeiter. Das Engagement der Ehrenamtlichen hat für sie auch deshalb einen besonderen Stellenwert, weil die Hilfe unentgeltlich und freiwillig geleistet wird.

