Ein besonderer Kreuzweg

Altheim.Zweifelsohne war dieses Osterfest ein anderes. Um die Kar- und Ostertage jedoch ein bisschen erleben zu können, hatte sich der Gemeindeteam-Ausschuss (Klein-) Kinder- und Familiengottesdienst etwas Besonderes ausgedacht: Den Kreuzweg zu gehen – getrennt voneinander und doch miteinander: An sieben Stationen mit kindgerechten Texten und Gebete für Erwachsene.

Beobachtungen lassen die Schlussfolgerung zu, dass weit über 100 Bürger diesen Kreuzweg gingen. Man hielt Abstand, wartete, bis die Vorangegangenen ihre Andacht beendeten. Bürger, die nicht gut zu Fuß sind, nahmen das Auto und beglückwünschten das Gemeindeteam für diese Idee. Die positiven Rückmeldungen gelangten den ganzen Tag über an das Gemeindeteam.

So lobte man die passenden Stationen – „mit Liebe zum Detail gelegt“. Eine Familie schrieb: „Es war total schön und auch die Kids haben ganz gespannt den Geschichten zugehört.“ Auch am Ostersonntag ist der Rundweg gut angenommen worden. Die Ostergeschichte fand ebenfalls großen Anklang. Das Gemeindeteam freute sich sehr über das positive Feedback und die große Resonanz: „Unsere Erwartungen wurden weit übertroffen.“ In der Osternacht verteilte der Ausschuss die Flamme des Osterlichts in Altheim. Dieses wurde von den Organisatoren nach dem Entzünden der Osterkerze in Walldürn geholt und an alle Interessierten verteilt. Diese stellten eine Laterne vor die Haustüre. Auch dafür erhielt das Gemeindeteam großen Applaus. dka

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.04.2020