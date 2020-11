Ehrliche und offene Zusammenarbeit

Nach 45 Jahren im Dienst der Stadt Walldürn ist der Bauhofmitarbeiter und Klärwärter Franz Kappes in den Ruhestand verabschiedet worden.

Walldürn. Im Rahmen einer Feierstunde ist Franz Kappes als langjähriger Mitarbeiter des Städtischen Bauhofs und Klärwärter in Altheim am Mittwoch im Alten Rathaus aus dem aus dem Dienst der Stadt in den Ruhestand verabschiedet worden. Bürgermeister Markus Günther bedauerte es, mit Franz Kappes einen loyalen, fleißigen und verdienten Mitarbeiter zu verlieren. In seiner Laudatio ließ Günther den Werdegang und die Verdienste des zukünftigen Ruheständlers Revue passieren.

Franz Kappes, 1955 in Altheim geboren und bis heute dort wohnhaft, besuchte von 1962 bis 1970 die Grund- und Hauptschule in Altheim. Bis Juni 1973 absolvierte er seine Ausbildung zum Maschinenschlosser bei der Firma Keller in Buchen, der er bis Februar 1974 als Maschinenarbeiter angehörte, ehe er zur Firma Piel und Adey in Buchen wechselte und dort bis Ende 1974 ebenfalls als Maschinenarbeiter beschäftigt war.

Im Januar 1975 trat Kappes als Waldarbeiter seinen Dienst bei der Stadt Walldürn mit winterlichen Unterbrechungen an. Zwischendurch absolvierte er seinen Grundwehrdienst bei der Bundeswehr. Seit Juni 1991 war Kappes nahezu 30 Jahre lang als Mitarbeiter des Städtischen Bauhofes Walldürn und Klärwärter der Kläranlage in Altheim beschäftigt. Im Januar 2000 feierte er sein 25-jähriges, im Januar 2015 sein 40-jähriges Dienstjubiläum.

Nach diesem Blick in die Vita dankte Bürgermeister Markus Günther Franz Kappes für dessen allzeit geleistete hervorragende Arbeit, verbunden mit den besten Wünschen für die Zukunft im Ruhestand. Als Zeichen der Anerkennung überreichte der Bürgermeister ein Abschiedsgeschenk. Weitere Dankesworte richteten Hauptamtsleiter Helmut Hotzy, Altheims Ortsvorsteher Hubert Mühling und Bauamtsleiter Christian Berlin an den langjährigen Mitarbeiter.

Verlässlicher Kollege

Alle drei bestätigten Franz Kappes, in den zurückliegenden 45 Arbeitsjahren bei der Stadt Walldürn die ihm übertragenen Aufgaben weit über das normale Maß des „Dienstes nach Vorschrift“ hinaus geleistet zu haben. Die Zusammenarbeit sei stets von Ehrlichkeit und Offenheit geprägt gewesen. Alle drei Redner beschrieben Kappes als angenehmen, ehrlichen und zuverlässigen Kollegen, dem nichts zu viel gewesen und der immer auch Sonderaufgaben zugänglich gewesen sei. ds

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.11.2020