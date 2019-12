Ehrenamt fördern und anerkennen

Walldürn.Die CDU hat bei der Sitzung des Gemeinderates im „Haus der offenen Tür“ die Einführung eines Ehrenamtspasses. Der soll dem Inhaber diverse Vergünstigungen bieten.

Das Ehrenamt ist eine wichtige Säule in der Gesellschaft und ein wichtiger Baustein der städtischen Entwicklung mit seiner Vereinslandschaft“, so der von Fabian Berger, Vorsitzender der CDU-Fraktion, am Montag eingebrachte Antrag. Das Ehrenamt müsse gefördert und anerkannt werden. Die Einführung eines Ehrenamtspasses setze ein deutliches Zeichen der Stadt zur Wertschätzung der ehrenamtlich Engagierten. Und der Ehrenamtspass soll in die Vereinsförderrichtlinien aufgenommen werden, für ein Jahr gelten und vor Verlängerung neu beantragt werden.

Der Gemeinderat solle bis zur Sommerpause die rechtlichen Grundlagen schaffen, die Erstauflage des Passes könnte dann zum 1. Januar 2021 erfolgen.

