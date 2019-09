Edelmetall für Karatekas aus Walldürn

Walldürn/Malaysia.Großer Erfolg für zwei Sportlerinnen der Yuishinkan Sportkarate Walldürn: Nele Eisenschmidt und Sara Djapa aus dem Yuishikan Dojo der Sportkarateabteilung Walldürn holten bei den Welttitelkämpfen in Malaysia Edelmetall. Bronze gab es für Nele Eisenschmidt in der Disziplin Kata, Bronze für Sara Djapa in Kumite Einzel und Kumite Team.

Stolz auf Erfolge

Dojo-Leiter Wolfgang Bundschuh ist auf die Erfolge der beiden Athletinnen stolz, wie er im Gespräch mit den FN sagte.

Erneut erfolgreich

Sara Djapa und Nele Eisenschmidt setzen damit ihre Erfolge bei Titelkämpfen fort. 2018 waren sie bei den europäischen Titelkämpfen am Start. Bei den European Championship 2018 der European Goju Ryu Karate-Do Federation (EGKF) in Maia in Portugal holte Nele Eisenschmidt Gold in der Disziplin Kata bei den Juniorinnen. Sara Djapa errang mit dem Team U21 Deutschland Gold in der Disziplin Kumite, und gewann in den Einzelkämpfen Kumite bei den Seniorinnen sowie in der Kategorie U21 noch zweimal Silber für Deutschland.

Und jetzt waren sie bei den World Championship erfolgreich. mar

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.09.2019