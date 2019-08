Dunkles Kapitel der Stadtgeschichte

Im Jahr des Stadtjubiläums gibt es bei aller Freude auch einen Anlass zum Innehalten, zum Gedenken und Trauern. Am 21. Juli 1944 wurde Walldürn bombardiert – 17 Menschen verloren ihr Leben.

Walldürn. Der Angriff an diesem sonnigen Freitag im Juli 1944 dauerte nur wenige Minuten, hinterließ aber großes Leid. Um 10.45 Uhr flogen die Maschinen des US-amerikanischen Verbands die Stadt an. Nach einem Überflug begann die Bombardierung um 10.52 Uhr. Insgesamt wurden 76 Sprengbomben abgeworfen, dann machte sich der Verband auf den Rückweg nach England. Ziel des Angriffs war der Bahnhof.

Der Angriff vor 75 Jahren traf die Menschen völlig unvorbereitet. Weder gab es eine öffentliche Luftwarnung, noch einen Fliegeralarm. Schwer getroffen wurde auch das Schulhaus. Eine der Bomben schlug im westlichen Bereich ein. Unmittelbar vor dem Angriff waren die Kinder in die Kellerräume des Gebäudes gebracht worden. Ein Teil der Kinder wurde verschüttet. Zwei Schülerinnen starben, mehrere Kinder wurden verletzt.

An der Rettung der Kinder waren auch französische Kriegsgefangene beteiligt. Sie waren in der Turnhalle neben der beschädigten Schule untergebracht und haben sofort bei der Bergung der Kinder geholfen. Außer den Schülerinnen kamen noch drei Soldaten in dem Schulgebäude ums Leben. Auf dem Hof der Grundschule erinnert heute ein Gedenkstein an das schreckliche Ereignis.

Schlimm waren die Verluste im „Krämerhaus“. Dort wohnten die Familien Elter und Diehm. Das Haus wurde komplett zerstört, sechs Menschen starben. Darunter Richard Elter und zwei seiner drei Söhne. Besonders tragisch: Der Soldat Richard Elter war erst wenige Stunden zuvor nach Walldürn gekommen, um seinen Heimaturlaub anzutreten.

Die Bomben hatten eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. 13 Gebäude wurden total zerstört, 24 weitere schwer beschädigt, 186 leicht bis mittelschwer beschädigt. Die Schäden am Bahnhof, dem eigentlichen, hielt sich in Grenzen.

Lange wurde über den Grund für den Angriff auf die Stadt gerätselt. Zur Aufklärung beigetragen haben Claus Hanak und Eiko Schwalbe mit ihrem Buch „21. Juli 1944 – Der Bombenangriff auf Walldürn.“ Das Buch ist 2007 in der Reihe der Walldürner Museumsschriften erschienen und bietet dem Leser auf 224 Seiten einen umfangreichen Einblick in Geschichte und Geschichten vergangener Zeiten. In akribischer Recherchearbeit haben die beiden Autoren den Angriff auf Walldürn aufgearbeitet und in den historischen Kontext einbettet. Recherchiert wurde unter anderem in amerikanischen Quellen und im Stadtarchiv.

Interessante Einblicke

Man erfährt darin, wie es zum Bombenkrieg der Alliierten kam, wie die Bewohner Walldürns den Krieg erlebten und welche Aufgaben der Reichsluftschutzbund hatte.

Besonders lesenswert machen das Buch die Aussagen der befragten Zeitzeugen, die interessante Einblicke über den Tag bieten.

