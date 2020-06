Dorfrallye mit 20 Familien

Altheim.Wie viele Spielgeräte gibt es am Spielplatz an der Grundschule? Wie viele in der Kornblumenstraße? Welches Tier ist auf dem Wecker am Pfarrer-Hauser-Platz zu sehen? Oder: Wie viele Grünkerndarren gibt es am Grünkernmuseum?

Die Familien der Kinder des Kindergarten Altheims wurden von dessen Erzieherinnen zu einer Dorfrallye eingeladen. Diese und weitere Fragen zum Kindergarten und seiner Umgebung, aber auch zu Altheim mussten beantwortet werden. 20 Familien stellten sich der Herausforderung. Und machten sich seit dem Pfingstferien auf den Weg durch Altheim, nur um sicherzugehen, dass man auch keine Grünkerndarre vergesse, wo man sie Kopf doch durchgegangen sei, um nur ein Beispiel zu nennen.

Ab dieser Woche stehen die gewonnenen Preise im Kindergarten St. Valentin bereit und warten darauf, abgeholt zu werden.

Drei Familien darf gratuliert werden. Sie lagen bei einer Frage nur knapp daneben. dka

