Dorfplatz wird bald eingeweiht

Reinhardsachsen.Im Rahmen der Sitzung des Ortschaftsrats Reinhardsachsen/Kaltenbrunn am Donnerstag ist die langjährige Mitarbeiterin der Ortschaftsverwaltung Elisabeth Wörner in den Ruhestand verabschiedet worden. Mit einem Gedicht und einigen Dankesworten würdigte Ortsvorsteher Heiko Berberich die Arbeit Wörners. Anschliessend stellte er die neue Mitarbeiterin Jeanine Krämer vor.

Als Zeichen großer Anerkennung erhielt Markus Baumann für 25-maliges Blutspenden die Ehrennadel in Silber und die Urkunde des Deutschen Roten Kreuzes aus den Händen von Heiko Berberich überreicht. Der Ortsvorsteher dankte Baumann für seine Opferbereitschaft und hoffe, dass er weiterhin verantwortungsbewusst und vorbildlich Blutspenden werde.

Im weiteren Verlauf der Sitzung blickte Berberich auf das vergangene Jahr zurück. Er erinnerte an die Kommunalwahlen, den Beginn des Umbaus der Stromversorgung am Dorfplatz in Kaltenbrunn, die schriftliche Bürgerbefragung und die Einrichtung einer neuen Internetseite.

Besprochen wurden weiterhin die digitale Steuerung der Kirchenuhr, die Einstellung einer neuen Teilzeitkraft und die Optimierung der Grünpflege. Ferner haben sich Bürger aus Reinhardsachsen und Kaltenbrunn an die Instandsetzung des Tretbeckens , der Informationstafel Geisenhof und der Wanderwege rund um die beiden Gemeinden beteiligt.

Im weiteren Verlauf Informierte Ortsvorsteher Berberich über das Entwicklungsprogramm ländlicher Raum (ELR) und die Feuerwehrbedarfsstudie. Um die Eigenständigkeit der Einsatzabteilung weiterhin erhalten zukönnen, suche man dringend jungen Nachwuchs. Erste Erfolge habe die Einsatzabteilung bereits erzielen können. Die Umsetzung der Mobilfunklücke soll laut Telekom bis 2021 abgeschlossen werden. Ferner stimmte das Gremium einen Bauantrag und dem Standort eines neuen Technikgebäudes für die Breitbandversorgung zu.

Um Reinhardsachsen vor einer Überschwemmung zu schützen, sind nach der Ernte Grabenpflegearbeiten geplant. Die jeweiligen Eigentümer sollen einen entsprechenden Bedarf rechtzeitig melden. Abschließend gab Berbeich bekannt, dass der Dorfplatz am Palmsonntag, 5. April, eingeweiht wird. hape

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020