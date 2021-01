Walldürn.Bei der Beratung des Haushalts 2021 in der Nibelungenhalle war von der Gemeinderatsgruppierung der AfD am Montag kein Vertreter anwesend, weswegen in der Sitzung keine Stellung genommen wurde. Allerdings wurde in der Sitzung ein Papier abgegeben. Die Stadt teilte dazu auf Anfrage der FN mit:

„Eine der Verwaltung unbekannte Person hat, während der laufenden öffentlichen Sitzung des Gemeinderates, einem Bediensteten der Stadtverwaltung ein Dokument in die Hand gegeben. Die Person selbst bezeichnete sich als Vertreter für die AfD und hat daraufhin umgehend die Halle über einen Seitenausgang verlassen. Die Mitglieder der AfD haben dagegen nicht an der Sitzung des Gemeinderates teilgenommen. Das hinterlassene Dokument hat keinen Einfluss auf die Gemeinderatssitzung beziehungsweise auf das Sitzungsprotokoll.“ mar

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 28.01.2021