Digitale Ausstattung Thema

Walldürn.Zur konstituierenden Sitzung des Elternbeirats begrüßte der Schulleiter der Frankenlandschule, Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, die zahlreichen Klassenelternvertreter. „Uns ist der enge Kontakt zu den Eltern und den Klassenelternvertretern wichtig. Gemeinsam können wir das Schulleben positiv gestalten und die Schule weiterentwickeln.“ Nach der Vorstellung des neuen stellvertretenden Schulleiters, Studiendirektor Frank Stephan, informierte der Schulleiter über die Schülerzahlen und anstehende Projekte . Bei den Schülerzahlen sei ein leicht positiver Trend festzustellen, zeigte sich Mestmacher erfreut. Die Frankenlandschule sei eine Schule, die vielfältige attraktive Angebote für die Schüler bereithalte. Eine schulartübergreifende Kunstexkursion nach Hamburg, ein Seminarkurs mit der Möglichkeit, eine Woche Ski zu fahren, und die Exkursion nach Galway (Irland), seien nur exemplarisch genannt. Die sehr gute digitale Ausstattung der Schule solle auch in den kommenden Jahren ausgebaut und modernisiert werden. Grundlage der zukünftigen Investitionen sei der neue Medienentwicklungsplan der Frankenlandschule, der sich zunehmend als ein wichtiges Steuerungsinstrument erweise. Dabei folge die digitale Ausstattung den pädagogischen und didaktischen Anforderungen. Die Schüler würden so umfassende Kompetenzen für ihren weiteren Lebensweg erwerben.

Erfreulich seien auch die geplanten Baumaßnahmen für das kommende Jahr. Nachdem in diesem Schuljahr noch der Biologieraum komplett umgebaut wird und so einen modernen Unterricht möglich macht, werde im kommenden Schuljahr der Chemieraum ebenfalls modernisiert. Weitere Baumaßnahmen würden unter anderem die Toiletten, die Außenfassade und einzelne Datenverarbeitungsräume betreffen. Sehr erfreut zeigte sich Mestmacher auch über die große Bereitschaft der Klassenelternvertreter, sich für die Wahl in den Elternbeirat und für die Wahl in die Schulkonferenz aufstellen zu lassen.

Die Elternbeiratswahlen an diesem Abend brachten folgende Ergebnisse:

Elternbeiratsvorsitzende Michaele Meyer (BFW2/2), stellvertretender Vorsitzender Uwe Arnold (WGW13/2), Kassiererin Natalie Minderlin (WGI11/1), Schriftführerin Alexandra Mechler (WGW12/3).

Die Elternvertreter in der Schulkonferenz sind Michaele Meyer (BFW2/2), Eric Holstein (BFW2/2) und Kirstin Ettlinger (WGI11/1).

Die neuen Schülersprecher sind Jan Krippner (WGW13/3), Stefan Schulz (WGI13/1) und Roberto Veras Villaman (WGI12/1).

Als Schülervertreter für die Schulkonferenz gewählt wurden Jan Krippner (WGW13/3), Marcel Nowak (WGI13/1), Roberto Veras Villaman (WGI12/1) und Chantal Meidel (WGW12/2). ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.10.2019