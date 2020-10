Digitale Ausleihe startet am Montag

Walldürn/Adelsheim.Adelsheim und Walldürn sind neue Mitglieder im Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar. Als Neumitglieder beginnen Walldürn am 26. Oktober und Adelsheim am 1. Dezember mit der digitalen Medienausleihe über die gemeinsame Plattform aller Partnerbibliotheken metropolbib.de.

Der Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar hat sich in den letzten sechs Jahren dynamisch entwickelt. 37 Kommunen aus der Metropolregion zählen zu den Mitgliedern und das Leistungsspektrum wird stetig erweitert, um alle großen und kleineren Bibliotheken gleichermaßen leistungsstark und zukunftsfähig zu machen. Die Angebote sind unerlässlich, um im digitalen Zeitalter die örtlichen Bibliotheken für die Bedürfnisse der Bevölkerung und im Besonderen für die Bedürfnisse von Schulen fit zu machen.

Zusätzlich zur Mitgliedskarte „Metropol-Card“, die zur Vorort-Nutzung von 1,8 Millionen . Medien in 37 Bibliotheken mit 75 Ausleihstellen berechtigt, wurden wichtige digitale Angebote realisiert.

Informationsquellen

Alle Mitgliedsbibliotheken nehmen am Verbund der elektronischen Ausleihe metropolbib.de teil und bieten den Bürgern das Presseportal Pressreader an. Seit Januar 2020 sind zwei der wichtigsten Online-Informationsquellen, die Munzinger Datenbanken Personen und Länder sowie die Brockhaus Enzyklopädie und das Jugendlexikon über die Metropol-Card-Bibliotheken zugänglich. Während die Bibliotheken in der Corona-Krise geschlossen waren und die digitalen Angebote verstärkt genutzt wurden, wurde der Bestand in metropolbib stark ausgebaut. Koordiniert werden die Angebote vom Metropol-Card-Bibliotheken Rhein-Neckar. Bundesweit einzigartig ist die Kombination aus gemeinsamem Bibliotheksausweis, Onleihe-Verbund und weiteren gemeinsamen digitalen Angeboten über drei Bundesländergrenzen hinweg: Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen.

Vor allem die Bürger kleinerer Kommunen profitieren durch die erhebliche Vergrößerung des Medienangebots ihrer Bibliotheken. Der Verein bietet den Kommunen die Möglichkeit, an digitalen Entwicklungen teilzuhaben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020