Die stark steigenden Infektionszahlen im Neckar-Odenwald-Kreis lassen den Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit keine Wahl: bis 10. Januar gibt es keine Präsenzgottesdienste mehr.

Walldürn. Aufgrund der gestiegenen Infektionszahlen und dem Sieben-Tages-Inzidenzwert von weit über 300 im Neckar-Odenwald-Kreis haben die Verantwortlichen der Seelsorgeeinheit Walldürn entschieden, die Präsenzgottesdienste ab Montag, 21. Dezember, bis einschließlich Sonntag, 10. Januar, auszusetzen.

„Dieser Schritt war absolut notwendig und ist in der Konsequenz verantwortungsvoll für alle Beteiligten und Christen in unserer Seelsorgeeinheit. Sowohl das Pastoralteam, der Pfarrgemeinderat, wie auch der Stiftungsrat stehen hinter dieser Entscheidung, die gerade mit Blick auf das bevorstehende Weihnachtsfest schmerzt“, so Stadtpfarrer Pater Josef Bregula und die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Eva-Maria Kötter. In Walldürn sind nach der letzten Veröffentlichung des Landratsamts derzeit die meisten aktiven Coronavirus-Fälle, nicht zuletzt durch die betroffenen Gemeinschaftseinrichtungen Geriatriezentrum „St. Josef“ sowie das Wohn- und Pflegeheim der Johannes-Diakonie „Haus am Limes“.

Das Online-Team der Seelsorgeeinheit hat sich in Anbetracht der Lage kurzfristig entschieden, vier heilige Messen aus der Basilika auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit Walldürn zu übertragen. Folgende Termine wurden festgelegt: Heilig Abend, 24. Dezember, um 17 Uhr; erster Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, um 9.30 Uhr; Jahresabschluss, 31. Dezember, um 17 Uhr sowie am Dreikönigstag, 6. Januar, um 9.30 Uhr.

Zudem überträgt der katholische Fernsehsender K-TV am Sonntag, 27. Dezember, um 9.30 Uhr die heilige Messe live im Fernsehen. Auch diese wird auf dem YouTube-Kanal der Seelsorgeeinheit zeitgleich gesendet.

Krippe in veränderter Form

Um die Ansteckungsgefahren in der Basilika zu minimieren, hat Mesner Markus Weigand mit seinem Team die Weihnachtskrippe in veränderter Form und reduziertem Umfang aufgebaut. Auch in den anderen Kirchen der Seelsorgeeinheit werden die Krippen aufgebaut. Die Seelsorgeeinheit Walldürn legt an den Schriftenständen ein Hausgebet für die Weihnachtstage aus und verweist auf das vielseitige Angebot der Erzdiözese Freiburg zu Weihnachten.

Eine neue Plattform auf der Internetseite www.ebfr.de bietet Inspirationen zur Gestaltung der Advents- und Weihnachtszeit in dieser besonderen Situation. Dabei sind unter anderem Krippenspiel, Hausgebet und -gottesdienste in der Familie sowie weitere Inhalte abrufbar.

„Wichtig ist besonders in dieser herausfordernden Zeit das Gebet miteinander in der Familie und darüber hinaus für all die lieben Menschen, mit denen wir in diesem Jahr nicht in gewohnter Weise an Weihnachten Gemeinschaft erleben können“, macht Pater Josef deutlich und gibt Mut und Zuversicht für die Zukunft.

Die Kirchen der Seelsorgeeinheit bleiben nach wie vor geöffnet und können zu den üblichen Zeiten für das persönliche Gebet und unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienebestimmungen besucht werden. ac

© Fränkische Nachrichten, Montag, 21.12.2020