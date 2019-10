Die Zeit zurückgedreht

Altheim.Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich am Wochenende die Angehörigen des Jahrgangs 1959 in Altheim, um über die „alten Zeiten“ zu reden. Das Organisationsteam um Karola Ruppert freute sich über die vielen Zusagen, man war und ist sich ja nicht „einerlei“.

Los ging es im Gasthaus „Zur Krone“ mit einem Sektempfang. Auch beim anschließenden Mittagessen wurden Erinnerungen ausgetauscht und Anekdoten erzählt.

Stunden vergingen wie im Flug

Im Anschluss machten sich die Teilenehmer auf zu einer Stadtführung in Buchen, die bei Kaffee und Kuchen im Café Wittemann ausklang. Viel zu schnell verging dieser Nachmittag, an dem man sich gerne an die früher gemeinsame Zeit zurückerinnerte, ja beinahe zurückversetzt fühlte.

Zum Abendessen trafen sich die „Sechziger“ im VfB-Clubheim in Altheim, wo sie noch einige gesellige Stunden miteinander verbrachten, ehe sie sich „bis zum nächsten Mal“ voneinander verabschiedeten. dka

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019