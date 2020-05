Die Zahl der Blaumeisen ist zurückgegangen

Bei der Stunde der Gartenvögel stand die Blaumeise besonders im Blickpunkt. Ihr hatte ein Erreger zu schaffen gemacht, dem viele Tiere zum Opfer gefallen sind. Das hat die Zählung bestätigt.

Neckar-Odenwald-Kreis. Über 140 000 Menschen meldeten Daten von 2,8 Millionen Vögeln an den Nabu, der die Aktion mit seinem bayerischen Partner LBV durchgeführt hatte. Die Auswertung bestätigt die Sorgen der Vogelexperten: Deutschlandweit wurden 22 Prozent weniger Blaumeisen gesichtet.

Viele Teilnehmer

Viele Menschen haben das Muttertagswochende genutzt, um Vögel in Garten, Park oder auf dem Balkon zu zählen. Damit haben sich so viele wie noch nie zuvor an der 16. „Stunde der Gartenvögel“ des Nabu und seines bayerischen Partners LBV beteiligt. Im vergangenen Jahr hatten gut 76 000 Naturfreunde teilgenommen. Das verstärkte Interesse an der heimischen Natur durch die Corona-Krise und das beunruhigende Blaumeisensterben haben vermutlich deutlich mehr Menschen bewegt, bei unserer Vogelzählung mitzumachen.

Im Mittelpunkt des Interesses der diesjährigen Zählung stand die Blaumeise. Seit Anfang März waren beim Nabu vermehrt Berichte über kranke und tote Blaumeisen eingegangen. Bis heute registrierte der NABU 19 000 solcher Meldungen, die 35 000 gestorbene Vögel betreffen.

Bakterium als Ursache

Als Ursache wurde inzwischen das Bakterium Suttonella ornithocola identifiziert, das offensichtlich ausschließlich bei Meisenarten Lungenentzündungen verursacht. Die in Deutschland bisher einmalige Vogel-Epidemie flaut seit Ende April deutlich ab. Bundesweit betrachtet sind 22 Prozent weniger Blaumeisen pro Garten gemeldet worden. Statt 2,16 Blaumeisen pro Meldung sind es in diesem Jahr nur noch 1,66 – mit Abstand der niedrigste Wert seit Beginn der Zählungen 2005.

Eindeutiger Zusammenhang

Um herauszufinden, ob der Rückgang wirklich auf das Konto der Epidemie geht, wurde inzwischen für jeden Landkreis und jeden Postleitzahlen-Bereich die Veränderungen der Blaumeisenzahlen gegenüber 2019 mit der Anzahl gemeldeter kranker Meisen verglichen. Es ergab sich ein eindeutiger Zusammenhang. Je mehr Berichte erkrankter und toter Meisen aus einem Landkreis beim Nabu ankamen, desto größer waren dort auch die Bestandsrückgänge. Man könne daher davon ausgehen, so der Nabu, dass zumindest ein Teil des Rückgangs direkt auf das Blaumeisensterben zurückzuführen ist. Dass auch noch andere Faktoren eine Rolle gespielt haben, sei nicht auszuschließen.

Im Neckar-Odenwald-Kreis wurden in 122 Gärten 3661 Vögel gezählt. Dabei wurden ebenfalls weniger Blaumeisen gezählt: Ein Minus von 36 Prozent wurde registriert. Aber nicht nur die Zahl der Blaumeisen ist gesunken.

Weitere Rückgänge

Spitzenreiter bei der Zahl der gezählten Vögel ist der Haussperling, hier gibt es allerdings einen Rückgang von 22 Prozent. Auf Rang Zwei landete die Kohlmeise, bei der aber auch 20 Prozent weniger Tiere gezählt wurden. Und der Bestand bei den Amseln auf Platz Drei ist um fünf Prozent gesunken. Die Zahl der Feldsperlinge auf Platz Vier ist dagegen deutlich gestiegen: Hier gibt es ein Plus vo n 36 Prozent. Und die Elstern auf Platz fünf verzeichnen einleichtes Minus von einem Prozent.

