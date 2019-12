Die Schüler erlebten Politik „live“

Walldürn.Politik ist kompliziert, anstrengend, langweilig – könnte man meinen. Dass es auch anders geht, erlebte die Klasse WG12-3 des Wirtschaftsgymnasiums der Walldürner Frankenlandschule bei ihrem Besuch im Landtag von Baden-Württemberg in Stuttgart.

Die Schüler aus Walldürn und der begleitende GGk-Lehrer Andreas Geier nahmen nach der Begrüßung durch einen Mitarbeiter des Besucherdienstes zunächst an einer Einführung in die Arbeitsweise des Landtags teil. Hier wurde etwa betont, dass es sich beim Landtag um ein Arbeitsparlament handelt, so dass zeitgleich zu einer Plenarsitzung auch Ausschüsse tagen – ein Grund, warum es im Parlament oft viele leere Plätze gibt.

Im Anschluss durfte die Besuchergruppe eine Stunde lang von der Besuchertribüne aus mitverfolgen, wie sich die einzelnen Fraktionen über die Ausgaben für Theater und Museen im Landeshaushalt stritten, was teils sachlich, aber auch sehr polemisch ausgetragen wurde.

Überaus kurzweilig und anschaulich erlebten die Schüler, unter welchen Bedingungen Gesetze beraten und beschlossen werden - und wie kontrovers darüber zwischen den Regierungsfraktionen und der Opposition diskutiert wird.

Gespräch mit Abgeordneten

Zum Abschluss des Besuchsprogramms hatten die Schüler die Möglichkeit, mit den beiden Parlamentariern zu sprechen, die den Wahlkreis Neckar-Odenwald im Landtag vertreten.

Georg Nelius (SPD) und Peter Hauk (CDU), der auch Minister in der Landesregierung ist, standen Rede und Antwort zu Schülerfragen wie der Höhe eines „gerechten“ Mindestlohns, um überteuerte Beraterverträge, um Massentierhaltung und um die Frage, wie behindertengerecht der Alltag vor allem auf dem Land gestaltet ist.

Die beiden Politiker beantworteten die Fragen ausführlich und zum Teil auch kontrovers, etwa beim Mindestlohn sie sehr unterschiedliche Vorstellungen. In einigen Bereichen hätten sich die Schüler schnellere Lösungen erhofft, zum Beispiel bei der Frage von barrierefreien Bussen im Nahverkehr oder beim Tierschutz. Das Interesse an der Politik wurde durch den Landtagsbesuch geweckt beziehungsweise vergrößert, zumal auch im GGk-Unterricht gerade das Thema der politischen Partizipation und der Gesetzgebung auf der Agenda steht. Der grundsätzlichen Aufgabe von Schulen, im Rahmen der Demokratiebildung wichtige Kenntnisse über politische Zusammenhänge zu vermitteln, wurde also Rechnung getragen - und dies nicht nur abstrakt und theoretisch im Klassenzimmer, sondern sehr anschaulich und praxisnah.

