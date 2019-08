Die Schatzinsel „geentert“

Walldürn.Die beliebte Schlauboottour der DLRG-Ortsgruppe Walldürn für Kinder hat am Sonntag vor einer Woche bei strahlendem Sonnenschein auf der Tauber stattgefunden. 20 Kinder und 14 Betreuer machten sich am Mittag auf den Weg in Richtung Tauberbischofsheim. Nach einer kurzen Vorbereitungszeit und dem Verteilen der Kinder auf die Boote, ging es auch schon getreu dem Motto „Piraten auf der Tauber“ los. Das erste Ziel war das Wehr bei Impfingen. Nach einer Stärkung für alle Piraten ging es über einige Stromschnellen mit voller Fahrt in Richtung der Pirateninsel bei Hochhausen. Dort war nach Erzählungen eine große Schatzkiste verbuddelt worden. Nach zweistündiger Fahrt „enterten“ die Kinder die Pirateninsel und machten sich sofort auf die Suche nach besagtem Schatz, der nach der Legende süße Kostbarkeiten enthalten soll. Der Inhalt der Schatzkiste wurde schließlich gemäß einem alten Piratengesetz gerecht unter allen Piraten verteilt. Neben dem Schatz wartete auf der Insel eine von Ureinwohnern in die Bäume gebundene Liane, die zum Sprung in die erfrischende Tauber einlud. Im Anschluss an den gelungenen Nachmittag kehrten alle müde, aber sehr zufrieden, nach Walldürn.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 12.08.2019