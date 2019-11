Die örtliche Gemeinschaft geprägt

Altheim.Beeindruckende 60 Jahre sind an diesem Donnerstag der ehemalige Ortsvorsteher Lothar Weber und dessen Ehefrau Roswitha, geborene Gaukel, verheiratet.

Lothar Weber wurde am 15. Juli 1935 geboren und wuchs mit fünf Geschwistern auf. Nach der Hochzeit übernahm er die Landwirtschaft seiner Ehefrau Roswitha.

Der Jubilar prägte das kommunale Geschehen Altheims wie kein anderer Bürger und ist deshalb eine weit über die Grenzen Altheims hinaus geschätzte Persönlichkeit. Bereits mit 30 Jahren kam der junge Landwirtschaftsmeister zum ersten Mal in den Gemeinderat von Altheim. Nach der Eingemeindung nach Walldürn fungierte er ohne Unterbrechung von 1973 bis 2000 als Ortsvorsteher. Während seiner Amtszeit wurden Maßnahmen durchgeführt beziehungsweise eingeleitet, die das heutige Bild Altheims maßgeblich prägten, so beispielsweise: Flurbereinigungsverfahren, Bau des Rückhaltebeckens, Ansiedlung des Bundeswehrdepots, Erschließung im Bereich „Gütleinsäcker“, Waldverkauf zugunsten des Bundeswehrdepots, Industrieerschließung im Tiefenweg, Errichtung der Friedhofskapelle, Ausbau der Gemeindeverbindungsstraße nach Erfeld und Waldstetten, Bau der Kläranlage und des Hauptsammlers, Dorfentwicklungsmaßnahme im Bereich „Krone“, Bau eines Löschwasserbehälters bei der Firma Perga Plastic, Geländeerwerb und Bau der Kirnauhalle, Grundstückserwerb für den Fischteich, Schaffung eines Schulungsraumes für die Feuerwehr, Teilsanierung der Schulsporthalle, Einleitung der Ortssanierung und Ausbau der Ortsdurchfahrt mit Beginn im Mittelortsbereich.

Wegweisende Entscheidungen

Der Jubilar hat mit seinem Ortschaftsrat wegweisende Entscheidungen herbeigeführt. Darüber hinaus vertrat er im Kreistag über fünf Wahlperioden die Interessen der Region und seiner Heimatgemeinde. Auch im Pfarrgemeinderat brachte sich Lothar Weber über drei Wahlperioden mit ein.

Trotz der umfangreichen Tätigkeiten in der Landwirtschaft und seiner kommunalen Verpflichtungen, ließ er sich den Chorgesang im Kirchenchor und Männergesangverein nicht nehmen. Im kommenden Jahr übt er diesen bereits 70 Jahre mit großer Begeisterung aus. Zusätzlich war er 32 Jahre lang Vorsitzender des Kirchenchors.

Auch bei der Volksbank machte sich Lothar Weber verdient. Er gehörte von 1974 bis 2005 dem Aufsichtsrat an, 23 Jahre davon fungierte er als dessen Vorsitzender.

Ebenfalls aus der Landwirtschaft stammte die Jubilarin Roswitha Weber, geborene Gaukel, die am 10. Juni 1941 das Licht der Welt erblickte. Wie ihr Ehemann verbrachte sie ihre Kinder-, Jugend- und Schulzeit in Altheim.

Nach dem Besuch der Haushaltsschule und der einjährigen Küchenarbeit in der Mannheimer Hedwigklinik ging sie am 14. November 1959 mit Lothar Weber die Ehe ein, aus der eine Tochter und ein Sohn hervorgingen. Auch sie hat sich stets in die örtliche Gemeinschaft eingebracht, und so pflegt sie seit nunmehr 62 Jahren gemeinsam mit ihrem Ehemann den Gesang im Kirchenchor. Daneben übte sie bei der katholischen Frauengemeinschaft 20 Jahre lang das Amt der Kassenwartin aus.

Während Roswitha Weber den Haushalt führt und viel Freude an der Gartenarbeit hat, hat der Jubilar neben dem Gesang die Malerei als Hobby für sich entdeckt und mittlerweile eine beeindruckende Sammlung an vielseitigen Kunstwerken erstellt. Viel Freude bereiten den beiden auch ihre zwei Enkel und vier Urenkel.

Das Jubelpaar freut sich verdientermaßen über das diamantene Ehejubiläum, welches sie am Samstag, 16. November, in der Pfarrkirche St. Valentin in Altheim mit einem Dankamt feiern wollen. Dieses findet um 10.30 Uhr statt. Anschließend wird dieses Ereignis im Kreise der Familie gebührend gefeiert. dka

