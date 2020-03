Die „neue Heimat“ auf einen Blick

Walldürn.Erstmals veranstaltete die Stadt Walldürn am Mittwochabend im „Haus der offenen Tür“ einen Neubürgerempfang, zu dem alle im letzten Jahr neu zugezogenen Einwohner eingeladen worden waren. Mit dieser Veranstaltung will die Stadt Walldürn künftig eine Plattform dafür bieten, die neue Heimat Walldürn „auf einen Blick“ kennenzulernen.

Bei erfrischenden Getränken und Snacks konnten sich die Neubürger im persönlichen Gespräch mit Vertretern der Stadtverwaltung, der Politik und der Vereine über die vielen Walldürner Angebote informieren, Fragen stellen und einen schönen kurzweiligen Abend erleben, der musikalisch gekonnt umrahmt wurde durch die die Musikschulcombo „Space Heist“ der Musikschule.

Bürgermeister Markus Günther sagte, dieses feierliche Willkommen für neue Bürger sei das erste seiner Art, und er hoffe, dass dieser Empfang den Beginn einer neuen Tradition in Walldürn darstellen werde, denn die Stadt Walldürn freue sich über jeden Neubürger, der sich „in dieser schönen Stadt künftig zu Hause“ fühle.

All diese Neubürger seien aus ganz unterschiedlichen Gründen nach Walldürn gekommen: Manche von ihnen, weil sie hier eine neue Arbeit gefunden hätten, andere, weil sie die Liebe nach Walldürn gezogen habe, und wiederum andere, weil sie nach langer Abwesenheit wieder in ihre Heimatregion zurückgekehrt seien, der eine oder andere sogar aus dem Ausland. Was sie alle aber eine, sei, dass „nun alle offiziell Walldürnerinnen und Walldürner“ seien. Walldürn sei ein wirklich guter Ort, um einen Neustart zu wagen, und schon viele Neubürger hätten in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten in dieser Stadt fest Fuß gefasst.

Walldürn habe viel zu bieten, wie attraktive Einkaufsmöglichkeiten, eine gute Anbindung an das Bundesfernstraßennetz und den öffentlichen Nahverkehr, über 120 Vereine, und viel intakte Natur, vor allem aber offene und zugängliche Menschen und Mitbürger sowie stets ansprechbare und zugängliche Kollegen bei der Stadtverwaltung und im Bürgerbüro. Die Stadt sei und werde stets intensiv darum bemüht sein, es allen Neubürgern bei ihrem Neustart in ihrer neuen Heimat so leicht wie möglich zu machen – und dies nicht ganz ohne Hintergedanken, denn ein jeder Neubürger stärke mit seinem Zuzug die Stadt und gebe ihr so auch für die Zukunft eine echte Perspektive. Jeder Neubürger werde auf seine Weise neue Impulse und Impulse in die Stadt tragen, und dies sei absolut gut wichtig, weil sich Walldürn damit ein Stück weiter entwickle.

Er appellierte Bürgermeister an jeden Neubürger, sich aktiv einzubringen in das Stadtgeschehen und mitzumischen, wenn es um die Zukunft des neuen Heimatortes gehe, und sich zu engagieren – in den Vereinen, in den Religionsgemeinschaften, in den Elternbeiräten oder auch in den kommunalpolitischen Parteien. Teilzunehmen am kommunalpolitischen Schaffen und Wirken und mit zu diskutieren bei allen Fragen, die das Zusammenleben in der Kommune betreffen würden.

Mit einer Power-Point-Präsentation wurde Walldürn unter dem Motto „Deheem is halt deheem“ in Wort und Bild anschließend vorgestellt. Angefangen vom historischen Rückblick über die die wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklung Walldürns in den letzten Jahrzehnten bis hin zur heutigen Darstellung Walldürns als Wallfahrts- und Garnisonsstadt mit all ihren touristischen Sehenswürdigkeiten und Möglichkeiten.

Im Anschluss bestand für alle Neubürger dann noch Gelegenheit, persönliche Kontakte untereinander oder mit den Bediensteten der Stadtverwaltung und den anwesenden Mitgliedern des Gemeinderates sowie den ebenfalls in großer Anzahl anwesenden Vertretern der Vereine und Institutionen zu knüpfen und so in ungezwungener Atmosphäre einander näher kennenzulernen. ds

