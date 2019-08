„Die Lage auf dem Holzmarkt wird künftig schwieriger“

Walldürn.An einem ungewöhnlichen Ort tagte am Montag der Gemeinderat. Nach der Waldbegehung fand in der Dreschhalle im Freilandmuseum in Gottersdorf noch eine Gemeinderatssitzung unter dem Vorsitz von Bürgermeister Markus Günther statt.

Jörg Puchta, Forstbetriebsleiter von Walldürn, ging auf das Ergebnis des Forstwirtschaftsjahres 2018 ein und verkündete den Räten „ein Superergebnis“. Im Plan standen 84 800 Euro, abgeschlossen habe man mit rund 152 000 Euro.

Das resultiert auch aus einem Wechsel der Besteuerung, wie Kämmerer Joachim Dörr erläuterte. Von der Durchschnittsbesteuerung sei man zur Regelbesteuerung gewechselt, was ein Plus von 64 000 beim Ergebnis bedeutet.

Für 2019 und 2020 wollte Puchta keine Prognose abgeben. Dafür gebe es zu viele Unsicherheiten – und warf einen Blick auf den europäischen Holzmarkt. Die Waldschutzsituation in Europa sei extrem, der Schadholzanfall hoch. In Mitteleuropa gab es 2018 39 Millionen Festmeter Sturmholz und 34 Millionen Festmeter Käferholz. In Baden-Württemberg waren es 1,4 Millionen Festmeter Sturmholz und 1,6 Millionen Festmeter Käferholz. Das drücke die Preise, weil große Mengen Holz auf den Markt kommen.

Das bestätige Timo Misselbach von der Forstliche Vereinigung Odenwald-Bauland, zuständig für die Holzvermarktung. „Käferholz gibt es von Norditalien bis nach Schweden“, sagte er. Zwar sei die Situation im Odenwald nicht so schlimm, europaweit aber dramatisch. Durch frühzeitig abgeschlossene Verträge habe man einen geregelten Abfluss von Holz, was Geld in die Kasse bringe. Dennoch drücken die großen Holzmengen natürlich auf den Preis. Bei der Fichte werde der Preis sinken, bei Douglasie und Lärche laufe es sehr gut.

Die Buche mache Kummer und der Markt für die Eiche schwäche sich ab. Beim Industrieholz sei die Situation sehr angespannt, beim Brennholz die Nachfrage groß. Mit Blick auf den Borkenkäfer sei es wichtig, durch die Bestände zu gehen, um befallene Bäume schnell aus dem Wald zu holen.

Bürgermeister Markus Günther dankte zum Ende der Sitzung unter dem Applaus des Gemeinderates den Mitarbeitern der Forstbetriebsleitung für „ihre hervorragende Arbeit. Wir sind hier gut versorgt.“ Gleiches gelte für die Arbeit der Kämmerei und der Forstlichen Vereinigung. „Wir sind hier gut aufgehoben.“

Klar sei aber auch, dass man vor schweren Zeiten stehe, die Lage auf dem Holzmarkt werde schwieriger, so der Bürgermeister. mar

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019