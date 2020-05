„Die Amigos“ kommen 2021

Walldürn.Die für Sonntag, 30. August, geplante Veranstaltung „Sommer-Schlager-Fest“ in Walldürn muss auf Grund des Corona-Virus abgesagt werden, so der Veranstalter in einer Mitteilung.

Rücksicht auf Gesundheit

Durch die Vorgaben der Bundesregierung und auf Grund der Teilnahme verschiedener Altersgruppen gerade im erhöhten Risikobereich und der Teilnahme von Besuchern aus einem großen Umkreis, ist es aus Rücksicht auf Gesundheit von Künstlern, Mitarbeitern und Publikum nicht verantwortbar, die Veranstaltung durchzuführen, heißt es weiter.

Ein neuer Termin für die Veranstaltung ist geplant am Sonntag, 29. August 2021. Beim Sommer-Schlager-Fest 2021 werden auf jeden Fall „Die Amigos“ als Stargäste mit dabei sein. Das genaue Künstlerprogramm wird in Kürze bekanntgegeben. Die bereits gekauften Karten für das Konzert in diesem Jahr behalten ihre Gültigkeit für die Veranstaltung in 2021.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 07.05.2020