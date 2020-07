Deutliches Signal gegen Flächenfraß

Walldürn.Dass sie dem von der Stadtverwaltung geplanten Baugebiet „Vorderer Wasen II“ skeptisch gegenüberstehen, haben viele Walldürner Bürger in den vergangenen Wochen in Gesprächen mit Vertretern der „Bürgerinitiative Walldürn – Für Mensch und Natur“ zum Ausdruck gebracht. Diese ablehnende Haltung wird nun auch in absoluten Zahlen deutlich ablesbar: Innerhalb weniger Tage hat die Bürgerinitiative in

...