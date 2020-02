Der närrische Countdown läuft

Rippberg.Es ist wieder soweit – der Countdown für die närrischen Tage läuft. Die Rippberger Vereine haben wieder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, um auch in dieser Kampagne wieder ein fastnachtliches Feuerwerk zu entfachen. Hierfür wird die Sporthalle vom 15. bis 26. Februar für den Vereins- und Schulsport gesperrt. Das närrische Treiben hat seinen Auftakt mit der Prunksitzung am Samstag, 22. Februar, um 19.31 Uhr. Hierbei erwartet die Besucher wieder ein buntes Programm mit Tänzen, Büttenreden, Show und Gesang, für das am Sonntag, 16. Februar, von 11 Uhr bis 12 Uhr im Bürgerhaus ein Kartenvorverkauf stattfindet.

Natürlich kommen die Kleinen und Jugendlichen auch zu ihrem Recht, wenn am Sonntag, 23. Februar, um 15.01 Uhr der Startschuss für den Kinder- und Seniorennachmittag gegeben wird. Ein bunter Reigen aus Spiel und Tanz wird hier für Jung und Alt geboten. Für beide Veranstaltungen wird der Saal jeweils eine Stunde vor dem offiziellen Beginn geöffnet.

Damit dieses Vorhaben auch gelingt, sind Arbeitseinsätze vorgesehen: Samstag, 15. Februar, ab 10 Uhr, und in der folgenden Woche jeweils ab 17.30 Uhr. Der Abbau beginnt am Fastnachtssonntag in den Abendstunden und am Rosenmontag ab 9 Uhr. hape

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 12.02.2020