Der Marsbach führt wieder Wasser

Die Regenfälle der vergangenen Tage haben der Natur nach der langen Trockenheit gutgetan. Und dem Marsbach: Der führt wieder Wasser. In der vergangenen Woche war er stellenweise trocken.

Walldürn. Der Marsbach stellenweise komplett trocken – das hat es wohl schon lange nicht mehr gegeben. Nach der langen Trockenheit und der großen Hitze der vergangenen Wochen war es aber soweit. An der Quelle führte der Marsbach noch Wasser, das aber auf dem Weg zunehmend versiegt ist (die FN berichteten). Theorien für den trockenen Bach gab es einige. Der Biber, bei solchen Themen schnell im Kreis der Verdächtigen, war in diesem Fall unschuldig. Tatsächlich gibt es im Bereich der Marsbachquelle einen Biberbau, aber der Damm wurde geöffnet und das Wasser fließt dort.

Allerdings ist die Schüttung der Marsbachquelle in diesem Jahr gering. Eine gewisse Strecke führt der Bach Wasser. Aber immer weniger, bis es im Bereich der Seebrücke ganz versiegt. Die Suche nach den Ursachen läuft, das Ergebnis steht aber noch aus. Ein Grund für den trockenen Bach ist sicher der dritte trockene und niederschlagsarme Sommer hintereinander, das mache der Natur zu schaffen. Ein weiteres Problem, so der Bürgermeister vergangene Woche im Gespräch mit den FN, ist die Entnahme von Wasser aus dem Bach „von einer nicht unerheblichen Anzahl von Bürgern“. Und das in Mengen, „die das Wasserrecht nicht hergibt“.

Die Stadt hatte darauf hingewiesen, dass nach den Bestimmungen des Wassergesetzes die Wasserentnahme aus oberirdischen Gewässern grundsätzlich nur in geringen Mengen – zum Beispiel Schöpfen mit Handgefäßen – allgemein zulässig ist.

Unterhalb der Kläranlage bot sich ein anderes Bild. Hier führte und führt der Bach ordentlich Wasser. Das hat zweierlei Gründe. Einmal werde der Marsbach dort von Quellen gespeist. Zweitens wird dem Bach hier das gereinigte Wasser aus der Kläranlage zugeführt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.09.2020