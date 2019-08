Den Schülern diverse Kenntnisse vermittelt

Walldürn.54 Schüler des Kauf-männischen Berufskollegs I an der Frankenlandschule bestanden nach einjähriger Schulzeit ihre schulische Ausbildung. Ihnen wurden die theoretischen und praktischen Grundkenntnisse für Tätigkeiten in Wirtschaft und Verwaltung vermittelt sowie die Allgemeinbildung weiter vertieft. Die Verabschiedung der Absolventen wurde von Oberstudiendirektor Torsten Mestmacher, Schulleiter der Frankenlandschule, vom Fachleiter Berufskolleg, Studiendirektor Werner Hefner, und von den Klassenlehrern vorgenommen.

Klasse 1BK1W1 (Klassenlehrer Studienrätin Nicole Geier): Kirill Andruschetschkin (Buchen), Larissa Block (Rippberg), Talina Böttcher (Höpfingen), Enes Bolat (Walldürn), Samet Cömez (Erlenbach am Main), Julia Duchscherer (Buchen), Patrick Eichholz (Buchen), Emelie Erbacher (Weilbach), Jenny Göbel (Walldürn), Jamie Gramlich (Buchen), Michelle Gruslak (Buchen), Hacer Güzel (Kleinwallstadt), Anis Havic (Miltenberg), Melisa Havic (Miltenberg), Siani Holy (Walldürn), Sinja Kaiser (Walldürn), Malin Kirchgäßner (Weilbach), Ilayda Kökrem (Wörth am Main), Carolina Maljas (Buchen), Tizian Müller (Rosenberg), Suara Özekli (Schneeberg), Christian Scheck (Buchen), Jason Schreivogel (Buchen), Beyda Sen (Buchen), Laura Speth (Schneeberg)Enno von Wickede (Mudau), Kiara Weinlein (Walldürn). Beste Schülerinnen in der Klasse 1BK1W1 Anis Havic mit einem No-tendurchschnitt von 1,6 und Emilie Erbacher mit einem Notendurch-schnitt von 1,7.

Klasse 1BK1W2 (Klassenlehrer Studienrat Martin Wild): Lenny Beuchert (Höpfingen), Diyar Bozkaya (Erlenbach am Main), Henning Bundschuh (Miltenberg), Semih Celikten (Wörth am Main), Alma Dacik (Miltenberg), Nafiz Güzel (Kleinwallstadt), Selina Henn (Mudau), Nico Hutter ((Seckach), Adem Ismaili (Miltenberg), Rina Ismaili (Miltenberg), Meric Kanbur (Buchen), Bilal Kayaroglu (Miltenberg), Dila Keskin (Mönberg), Maximilian Kohl (Rüdenau), Anastasia Lebid (Hardheim), Ayman Mesrar (Walldürn), Selina Metin (Amorbach), Serhat Özen (Buchen), Rabia Podur (Buchen), Besarta Rexhepi (Walldürn), Katharina Schäfer (Hardheim), Beria-Nur Sedef (Amorbach), Meriton Smajli (Walldürn), Jamie Tholler (Höpfingen), Fulya Uchun (Amorbach, Ufuk Yartdim (Klingenberg).

Beste Schüler in der Klasse 1BK1W2 waren mit einem Notendurchschnitt von 1,9 Henning Bundschuh und Selina Henn. ds

© Fränkische Nachrichten, Montag, 22.07.2019