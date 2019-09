Den Athleten wurde alles abverlangt

In fünf Disziplinen waren die Athleten beim „1. Strong & Fit-Cup“ in der Sportbox am Start. Gefordert waren bei dem über vier Stunden dauernden Wettkampf Kraft, Schnelligkeit und Ausdauer.

Walldürn. Der Wettkampf fand am Samstag bei herrlichem Spätsommerwetter statt. Veranstaltet wurde er von der Sport Box Walldürn mit deren Besitzerin Ina Düll. Zusammen mit Raik Nürnberger, der an

