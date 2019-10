Dekan Krauth hält die Festrede

Walldürn.In vielerlei Hinsicht steht der Dank für die eingebrachte Ernte im Mittelpunkt der Kreiserntedankfeier am Sonntag, 6. Oktober, um 13.30 Uhr in der Nibelungenhalle. Die Festrede über das Thema „Der Wind des Wandels weht – wie reagieren wir darauf?“ wird Dekan Rüdiger Krauth vom evangelischen Kirchenbezirk Adelsheim-Boxberg halten. Willkommen sind nicht nur in der Landwirtschaft Tätige, sondern alle Bürger. Rund um den Vortrag bietet der Nachmittag ein Programm mit viel Musik und der Überreichung der Erntegaben an die Kindergärten der Stadt. Sprechen werden dabei der Vorsitzende des Bauernverbandes Neckar-Odenwald-Kreis Albert Gramling, Landrat Dr. Achim Brötel und Bürgermeister Markus Günther. Musikalisch umrahmt wird die kostenlose Feier durch die Odenwälder Trachtenkapelle, die Bewirtung übernimmt die Landjugend Mosbach.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 05.10.2019