Defekte Telefonleitung repariert

Walldürn.In der Unteren Vorstadtstraße waren in der Weihnachtswoche erneut Reparaturarbeiten an einer Telefonleitung notwendig. Auf halber Strecke zwischen der Einmündung Eisenbahnstraße und der Kuhnebrücke setzten Arbeiter eines Service-Dienstleisters am vergangenen Dienstag ein im Gehweg verlegtes Kabel des Telekommunikationsunternehmens Vodafone instand.

Nach den FN vorliegenden Informationen sollen es nicht die letzten Reparaturarbeiten an Telefonleitungen in der Unteren Vorstadtstraße gewesen sein. Die Ursache für die Probleme scheint die Tatsache zu sein, dass im Zuge der Sanierungsarbeiten zwar alle Abwasserrohre samt Hausanschlüssen, nicht aber die Telefon- und Gasleitungen erneuert wurden. „Auf der einen Straßenseite wird oftmals Glasfaser verlegt, auf der anderen das alte Kupferkabel im Boden gelassen“, erklärte ein Service-Mitarbeiter. Durch Erschütterungen von Baumaschinen könne es dann zu Beschädigungen kommen. Dieses „Phänomen“ begegne ihm in vielen Städten.

Bereits Anfang November musste eine Leitung der Telekom unterhalb des Hotel-Restaurants „Ritter/Akropolis“ und vor dem TV-Geschäft Englert repariert werden. Damals wie auch in der vergangenen Woche entfernten die Arbeiter einen Teil der im Gehweg verbauten Asphaltschicht, um an die defekten Kabel zu gelangen.

Die Asphaltschicht war vor sämtlichen Grundstückszufahrten eingebaut worden, um ein Absacken der Pflastersteine durch starke Verkehrsbelastung zu verhindern. Mindestens die Baugrube der vergangenen Woche wurde jedoch nach erfolgter Reparatur geschlossen, ohne die Asphaltschicht wieder herzustellen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 28.12.2020