„Das wird eine riesige Herausforderung“

Walldürn.Die Landtagswahl im März beschäftigte am Montag auch den Gemeinderat bei dessen Sitzung unter Corona-Bedingungen in der Nibelungenhalle. Stadtrat Thomas Trunk (CDU) wollte wissen, wie man die Hygiene im Wahllokal und in der Wahlkabine sicherstellen kann.

Das Thema treibt die Verantwortlichen bei der Stadt um, das machten Bürgermeister Markus Günther und Hauptamtsleiter Helmut Hotzy deutlich. Denn die Stadt hat für eine sichere Durchführung der Wahl zu sorgen, wie Hotzy sagte.

Bürgermeister Markus Günther bereitet die Wahl ebenfalls Kopfzerbrechen: „Es wird schwierig, während der Pandemie genug ehrenamtliche Helfer zu finden.“

Eine Verlegung des Wahltermins, wie in Thüringen auf September, werde es in Baden-Württemberg wohl nicht geben. Bisher gebe es aber noch keine Vorgaben, wie der Wahltag coronabedingt ablaufen soll. „Für die, die die Wahl organisieren sollen, ist das eine unbefriedigende Situation“, so Hotzy.

Hürden nicht gesenkt

Bürgermeister und Hauptamtsleiter gehen beide davon aus, dass die Bürger verstärkt auf Briefwahl setzen. Die Hürden dafür sind jedoch trotz Corona-Krise nicht gesenkt worden. Die Grünen im Landtag hatten, wie die kommunalen Landesverbände, gefordert, dass die Briefwahlunterlagen gleich mit der Wahlbenachrichtigung verschickt werden, um die Briefwahl zu erleichtern. Der Vorstoß der Grünen scheiterte jedoch. „Wahlberechtigte müssen also einen Antrag auf Briefwahl stellen“, wie Hotzy erklärte.

Das Hauptproblem beim Urnengang sieht der Hauptamtsleiter aber ohnehin in den Wahlbezirken. Es gelte Schutzvorkehrungen zu treffen“, etwa mit Trennwänden und der Verpflichtung, eine FFP2-Maske zu tragen. „Unsere wichtigste Aufgabe ist es, die Wähler und Wahlhelfer zu schützen“, betonte Günther. Dafür könnte es nötig sein, dass jeder Wähler seinen eigenen Stift mitbringt. Andernfalls müssten die Helfer nach jeder Stimmabgabe den Stift desinfizieren. „Aktuell hoffen wir, dass wir nicht allzu viel improvisieren müssen“, so Helmut Hotzy. „Das wird eine riesige Herausforderung.“

Ob man in Walldürn wie in Buchen wegen der derzeit herrschenden Ausgangsbeschränkung die Straßenbeleuchtung ab 20 Uhr reduzieren könne, wollte Sieglinde Fach wissen. Das sei technisch nicht möglich, so die Antwort von Bürgermeister Günther.

Jürgen Schmeiser (DCB) erkundigte sich nach dem Wildgehege, und warum es für Besucher geschlossen ist. Das sei wegen der Corona-Verordnung zu, sagte Helmut Hotzy. Die Verordnung unterscheide nicht zwischen kommerziellen und kostenlosen Angeboten, wie das etwa in Walldürn beim Beobachtungshege der Fall ist.

Die Elternbeiträge für kommunale Betreuungsangebote an Schulen werden für den Februar nicht eingezogen, sagte Helmut Hotzy. Seit dem 16. Dezember gebe es keine Betreuungsmöglichkeit mehr. mar

