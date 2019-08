„Das Waldbild wird sich massiv ändern“

Hauptthema der Waldbegehung des Gemeinderates war der Klimawandel und dessen Auswirkungen auf die heimischen Baumarten. Anschließend stand noch eine Sitzung des Rates auf dem Programm.

Walldürn. Vier Waldbilder schauten sich die Räte unter der Führung der Mitarbeiter der Forstbetriebsleitung an. Ein Blick wurde dabei auf den sogenannten „Brotbaum Fichte“ geworfen. „Vor gut 40 Jahren hatte der Stadtwald Walldürn noch einen Nadelholzanteil von 76 Prozent“, so der Forstbetriebsleiter von Walldürn, Jörg Puchta. 36 Prozent waren Fichten. Bei der Forsteinrichtung 2012 waren es gerade noch 44 Prozent Nadelholzanteil. Der Anteil der Fichte lag bei 14 Prozent. Wie es zum 1. Januar 2022, dem Zeitpunkt der nächsten Forsteinrichtung, ausschaut, „möchte ich mir aktuell gar nicht vorstellen“, so Puchta weiter.

In den Distrikt 1 „Großer Wald“ führte die Fahrt am Montag zunächst. Im „Schäfersbild i 6“ handelt es sich um einen Bestand mit kleinflächig ungleichaltrigem Fichtenbaumholz auf einer Fläche von 10,5 Hektar. Das Alter der Bäume liegt im Durchschnitt bei circa 65 Jahren. Problematisch ist der Standort: es handele sich um insbesondere wechselfeuchte und vernässende Decklehme. „Nicht gerade die stabilsten Standorte für die Fichte“, so der zuständige Revierleiter Ulrich Kipple. „Beim Forsteinrichtungsbegang 2011 hatten wir hier noch einen Fichtenanteil von 70 Prozent, bei der Kiefer waren es 15 Prozent, Roteiche mit zehn und die Buche und anderes Laubholz mit fünf Prozent.“ Bereits 2011 wurden Sturmanrisse an mehreren Orten beschrieben, erläuterte Kipple. „Gerade auf den vernässenden und wechselfeuchten Standorten haben uns Stürme genau die Flächen gezeigt, wo eigentlich keine Fichten stehen sollten.“

Erläutert wurde auch eine Freifläche in diesem Bereich. „Normalerweise sehen wir zu, dass Fehlstellen, die durch Sturm und Käfer entstehen, schnellstens wieder bestockt werden, aber aktuell sind wir nicht sicher, mit welchen Baumarten wir arbeiten können, das heißt, welche Baumarten den Klimawandel am besten vertragen,“ so Puchta. Der Forstbetriebsleiter ging auch auf die Entwicklung der Temperaturen und des Niederschlags ein: Der Trend bei den Temperaturen gehe nach oben, bei den Niederschlägen nach unten.

„Bei den beiden Sturmtiefs Eberhard und Franz, die im März über uns hinweggezogen sind, sind wir noch einmal mit einem blauen Auge davon gekommen“, so Kipple. „Bei uns gab es im Gegensatz zu den Sturmschäden im Norden eher Einzelwürfe, die dennoch schnellstens aufgearbeitet werden mussten.“

Große Sorge bereitet nach wie vor der Borkenkäfer. Der Käfer legte Anfang bis Mitte Oktober 2018 eine vierte Generation an, die zum Überwintern unter anderem in die Bodenstreu ging. Wenn dann die Temperaturen an ein paar Tagen hintereinander 15 bis 18 Grad erreichen, werde es kritisch und die Käfer aktiv.

Lob für Waldarbeiter

Da werden dann auch einzelne umgefallene Bäume gefährlich, denn die bedeuten Brutraum für die Käfer. Zum Glück sei es bis Mitte Mai immer wieder noch recht kühl und teilweise auch regnerisch gewesen. Aktuell habe man aber schon rund 3100 Festmeter Käferholz und Holz aus Dürreschäden. „Sehr wichtig“ nannte Puchta in diesem Zusammenhang ortskundige Waldarbeiter, die Einzelwürfe schnellstens aufgearbeitet haben. Gerade in Katastrophenzeiten zeige sich, wie wichtig eigene Waldarbeiter sind, spendete Puchta den Mitarbeitern ein großes Lob.

Beim zweiten Waldbild, im Bereich „Napoleonshut“, handelt es sich auf einer Fläche von rund elf Hektar um einen in Verjüngung stehenden Bestand; bis auf ein Baumholz habe man hier nahezu alle anderen Stadien, die ein Wald in seinem Bestandsleben durchläuft: Freifläche/Kultur, Dickung, Stangen- und Altholz. Der zuständige Revierleiter, Stefan Michel, beschrieb die vor rund 30 Jahren eingeleitete Verjüngung und wie es nach seiner Meinung mit dem Bestand weitergehen kann. Es sei unschwer zu erkennen, dass es sich bei den jüngeren Bäumen, die aus Naturverjüngung entstanden sind, nahezu ausschließlich um Buchen handelt.

Bereits zur letzten Forsteinrichtung wurde der Wunsch des Gemeinderates, den Nadelholzanteil nicht weiter absinken zu lassen, angegangen und umgesetzt. Weiter habe der Gemeinderat vor zwei Jahren der Empfehlung des Regierungspräsidiums Freiburg zugestimmt, die Anbaufläche des Nadelholzes zu erhöhen. „Je größer das Baumartenspektrum ist, umso eher kann ich auf Katastrophen reagieren. Leider gibt es nicht die ,eierlegende Wollmilchsau’ bei den Waldbäumen und aus diesem Grund versuchen wir es hier anstatt mit der sonst bevorzugten Douglasie mit der Küstentanne und der Zeder“, so Michel weiter.

Weiter ging die Fahrt in den Distrikt „Lindig“. Beim Bereich „Wachthaus“ handele es sich um ein lichtes, rund 70-jähriges Fichtenbaumholz, dass in den letzten Jahren immer wieder von Stürmen und Käfern heimgesucht wurde. „Hier bot sich für uns die Chance, auf einer etwas größeren Freifläche die Zeder anzubauen“, so Michel. Die Unsicherheiten bezüglich der Zukunft in einem sich wandelnden Klima seien groß. „Nachdem in diesem Jahr fast alle heimischen Baumarten mehr oder weniger geschädigt und gefährdet sind, wird sich das Waldbild in den nächsten Jahren massiv ändern. Den Wald, so wie wir ihn kennen, wird es vielleicht bald nicht mehr geben“, warf Jörg Puchta einen Blick in die Zukunft.

Zum Abschluss ging es nach Glashofen, in die Abteilung „Lange Birke“ im „Großen Wald“. Hier sah man ein kleinflächig ungleichaltriges Eichenstangenholz, das aus Pflanzung entstanden ist. Im Durchschnitt sind die Bäume 36 Jahre alt.

Insgesamt weist der Stadtwald Walldürn rund 285 Hektar von diesen Eichenbeständen auf, die schwerpunktmäßig auf die Stürme „Vivian“ und „Wiebke“ zurückzuführen seien.

Z-Bäume werden freigestellt

Der zuständige Revierleiter Thomas Riemer sagte, zuletzt seien vor drei Jahren sogenannte Rückegassen eingelegt worden. „Dies ist nach den Pflegepfaden in der Jungbestandspflege die erste richtige und dauerhafte Erschließungsmaßnahme in diesen Beständen.“ Anhand von sogenannten Zukunftsbäumen (Z-Bäumen) erklärte der Revierleiter, was der Forst unter einer Erstdurchforstung versteht. „Wir kommen jetzt von der Qualifizierungs- in die Dimensionierungsphase, das heißt die Z-Bäume werden von ihren Bedrängern freigestellt und können an Dimension zulegen“. Diese Maßnahmen sind recht kostenintensiv und die Stadt habe bisher durchaus auch von den Brennholzselbstwerbern profitiert.

Bei den großflächig im Stadtwald Walldürn anstehenden Z-Baum-orientierten Durchforstungen sei man nunmehr auch auf Forstunternehmer angewiesen. Dabei hoffen die Forstleute, dass sich die Marktlage für die dabei anfallenden Sortimente, die zuletzt durch massenhaft anfallende Schadholzmengen unter starken Preisdruck geraten sind, wieder deutlich verbessere. mar

