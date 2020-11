Das perfekte Bild inszeniert

Amorbach.Zu einem Pressebericht gehört auch ein gutes Foto, das den Inhalt des Artikels zusammenfasst. Dies lernten die Schüler des Projekt-Seminars „Pressearbeit“, das zur Studien- und Berufsorientierung dient, in einem Fotoworkshop am Karl-Ernst-Gymnasium (KEG). Der Kurs wurde von dem Fotografen Dirk Spoerer aus Amorbach geleitet.

Zu Beginn erklärte der Fotograf, was ein Bild besonders macht. Dazu zählt zum Beispiel die Technik, die hinter einem Foto steckt. Dass „alle Teile, die nicht im Licht sind, automatisch dunkler werden“, ist ein Automatismus der Kamera. Dementsprechend spielt sowohl die Belichtung des Motivs als auch die Bildgestaltung eine große Rolle. All diese Aspekte wurden den neugierigen Heranwachsenden an exemplarischen Bildern gezeigt und besprochen. Passend dazu brachte Kursleiterin Nadine Zipp eigene Erfahrungen ein.

Auf die Theorie folgte die Praxis: Die Seminarteilnehmer des elften und zwölften Jahrgangs durften sich beim Fotografieren ausprobieren. „Überlegt euch: Was möchte ich mit dem Bild zeigen?“, lautete die Aufgabe.In Gruppen von jeweils zwei Personen setzten die jungen Leute die Aufgabe um. Im Anschluss gab Dirk Spoerer noch eine Bewertung zur Ausführung und verschiedene Verbesserungsvorschläge ab.

Am Ende des kurzweiligen Workshops wurden die wichtigsten Fakten für das perfekte Bild zusammengefasst.

