Das bunte Programm kam gut an

Altheim.Die Senioren trafen sich am „Schmutzigen Donnerstag“ im schön geschmückten, voll besetzten Herz-Jesu-Stift, um die Aaldemer Faschenaacht zu feiern.

Los ging es mit einem närrischen Einzug, musikalisch begleitet von Edwin Holderbach und Hubert Heilig am Akkordeon, die die närrischen Senioren den Nachmittag über mit Schunkelrunden und Liedtexten zum Mitmachen und Mitsingen animierten.

Unterstützt wurden sie hierbei von Josef Seitz und dem Team des Altenwerks. Marianne Pemmerl sorgte für gute Stimmung, indem sie es sich nicht nehmen ließ, alle Männer zu „kontrollieren“ und ihnen – wenn nötig – die Krawatte zu kürzen, bevor sie in der Bütt erzählte vom Hinterhalt, der rufe „Mensch, du wirst alt“.

So mancher erkannte sich wieder in der ein oder anderen Anekdote. Adelheid Nikolaus und Maria Weber beklagten bei der Sitzung ihr Alleinsein und suchten „Eener for deheem“, weil „bei uns is no Feuer in den aalde Gemäuer“.

Christa Lauer beklagte sich, dass bei ihr, egal was sie auch anpackt, schief geht, aber im Leben gehe eben so mancher Schuss daneben.

Josef Seitz, Maria Weber, Barbara Barosch, Margot Schönbein und Franziska Kappes und das Team des Altenwerks trugen mit Liedbeiträgen zum Gelingen des närrischen Programms bei.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 26.02.2020