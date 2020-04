Dach kommt auf die neue Halle

Walldürn.Der Neubau der Turnhalle in der Keimstraße nimmt nach gut einem Jahr Bauzeit deutlich Formen an. Am 2. April 2019 begannen mit dem Abriss der alten Turnhalle die Arbeiten für das neue Gebäude.

Stück Geschichte endet

Mit dem Abbruch der altehrwürdigen Halle endete ein Stück Stadtgeschichte. Die Turnhalle war unter großen finanziellen Opfern vom Turnverein Walldürn erbaut und 1911 eingeweiht worden. Verbunden mit einem Turnfest des Main-Neckar-Turngaus, den es damals auch schon gab. Schon bald war das Gebäude verschwunden.

Der Aushub für den Bau der neuen 405 Quadratmeter großen Halle begann dann Ende Mai. Bereits im Spätherbst 2020 soll das ausschließlich für eine sportliche Nutzung konzipierte Gebäude in Betrieb genommen werden.

Kosten über 4,7 Millionen Euro

Die Kosten für die neue Halle belaufen sich auf rund 4,75 Millionen Euro. Davon muss die Stadt Walldürn knapp 3,22 Millionen schultern. 420 000 Euro steuert das Land Baden-Württemberg aus dem Förderprogramm „Kommunaler Sportstättenbau“ bei, weitere 1,115 Millionen Euro fließen aus dem Ausgleichsstock. In der vergangenen Woche begann die Anlieferung der Elemente für die Dachkonstruktion des Neubaus. Mit Hilfe eines großen Autokrans wurden die Teile abgeladen. Einige der bis zu 18 Meter langen Teile sind bereits eingebaut, so dass die Dimensionen der Halle erkennbar sind.

