Corona-Pandemie verhindert Start im Januar

Walldürn.Festgelegt wurde vom Wanderausschuss der Odenwaldklub-Ortsgruppe Walldürn der Wanderplan für 2021. Er sieht insgesamt zwölf Ganztageswanderungen, 22 Halbtageswanderungen, eine Radtour sowie einen fünftägigen Wanderaufenthalt mit Wandertagen in den Pinzgau enthält. Für jede Wanderung gibt es Punkte.

Pandemie verhindert Start

Das Wanderprogramm 2021 kann aufgrund der immer noch anhaltenden Corona-Pandemie noch nicht gestartet werden. Abgesagt werden mussten deshalb bereits die Neujahrswanderung sowie die Dreikönig-Wanderung. Ebenso die für den 24. Januar geplante Mitgliederversammlung im Hotel-Landgasthof „Zum Riesen“ in Walldürn.

Der Wanderplan 2021 der Odenwaldklub-Ortsgruppe im Überblick:

Wanderung am 17. Januar: „Fernsicht auf dem Winterhauch“; Wanderführer Alfred Czech.

Wanderung am 31. Januar: „Walldürner Dreimärker – Teil 4“; Wanderführer Brunhilde Marquardt und Wolfgang Eisenhauer.

Wanderung am 14. Februar 2021: Wanderung „In die Nachbargemeinde Hettingen und zum Hasenwald; Wanderführer Werner Weigand und Helmut Dollinger.

Wanderung am 28. Februar: Wanderung „Rund um Buchen“; Wanderführer Ralf Englert.

Wanderung am 14. März: Wanderung „Mudauer Galgen und Martinskapelle“; Wanderführer Günter Schmidt.

Wanderung am 28. März: Wanderung „Rund um Bödigheim – Bödigheimer Flurkapelle“; Wanderführer sind Edgar Müssig und Helmut Dollinger.

Wanderung am 2. April: Wanderung „Zittenfelden – Amorbach“; Wanderführer Lothar Wohlfahrt.

Wanderung am 5. April: Wanderung „Rund um Sindolsheim“; Wanderführer Albert Ehrler und Ralf Englert.

Wanderung am 11. April: Wanderung „Durchs Madonnenländchen bei Külsheim“; Wanderführer Wolfgang Eisenhauer und Anton Volkert.

Wanderung am 25. April: Wanderung „Gönzbachtal und Wildpark Eulbach“; Wanderführer Werner Weigand und Alfred Czech.

Wanderung am 1. Mai: Wanderung „Maifeiertag in Windischbuchen; Wanderführer Agnes Sans und Lothar Wohlfarth.

Wanderung am 9. Mai: Bergwanderung „Um Rüdenau“; Wanderführer Wolfgang Eisenhauer.

Wanderung am 13. Mai: Wanderung „Es klappert die Mühle bei Limbach und Heidersbach“; Wanderführer Alfred Czech und Jürgen Ziegler.

14. Mai: „Tag des Wanderns, gemeinsame Aktion mit den OWK-Ortsgruppen Hardheim und Buchen

Wanderung am 24. Mai: Wanderung „Es klappert die Mühle in Limbach und in Heidersbach“; Wanderführer Alfred Czech und Jürgen Ziegler.

22. Mai: Fahrradtour in der Region; Wanderführer Werner Weigand.

Wanderung am 27. Mai: Wanderung „Kulturwanderung in Bietigheim mit Besuch des Barockschlosses in Ludwigsburg“; Wanderführer Agnes Sans und Alice Lesch.

Wanderung am 6. Juni: Wanderung „Am Roberner See“; Wanderführer Werner Weigand und Theo Zimmermann.

20. Juni: Odenwälder Wandertag in Bruchsal, organisiert vom OKW-Bezirk 7.

Wanderung am 4. Juli: Wanderung „Durch das romantische Ohrnbachtal“; Wanderführer Alfred Günther.

18. bis 22. Juli: „Wandertage im Pinzgau mit Almwanderungen“; Wanderführer Alfred Günther, Ralf Englert und Agnes Sans.

Wanderung am 25. Juli: Wanderung „Besuch des Golfplatzes in Neusaß; Wanderführer Theo Zimmermann.

Wanderung am 1. August: Wanderung „Donebach und Preunschen; Wanderführer Anton Volkert und Alfred Czech.

Wanderung am 15. August: Wanderung „Mudau – Wildenburg – Amorbach“; Wanderführer Helmut Ackermann und Alfred Günther.

Wanderung am 29. August: Wanderung „Rund um Schüpf“; Wanderführer Ralf Englert, Helmut Dollinger, Lothar Wohlfahrt und Günter Schmidt.

Wanderung am 4. September: Marathonwanderung „Von Amorbach und Mosbach“; Wanderführer Günter Schmidt und Helmut Ackermann.

Wanderung am 12. September: Wanderung „Schneeberg-Wallfahrt“; Wanderführer Brunhilde Marquardt und Wolfgang Eisenhauer.

Wanderung am 26. September: Wanderung „5. Etappe 6-Täler-Weg“; Wanderführer Agnes Sans und Ralf Englert.

Wanderung am 10. Oktober: Wanderung „Große Kreisstadt Mosbach“; Wanderführer Ralf Englert, Helmut Ackermann, Alfred Czech und Brunhilde Marquardt.

Wanderung am 24. Oktober: Wanderung „Fernsichtweg Brombachtal“; Wanderführer Alfred Czech und Jürgen Ziegler.

Wanderung am 7. November: Wanderung „Rund um Hirschhorn“; Wanderführer Albert Ehrler und Werner Weigand.

Wanderung am 21. November: Wanderung „Dreimärker – Teil 5“; Wanderführer Brunhilde Marquardt und Wolfgang Eisenhauer.

Wanderung am 28. November: 2021 „Wanderung zum Engelberg“; Wanderführer Lother Wohlfahrt.

Wanderung am 5. Dezember: Wanderung „Rund um Walldürn – Abschluss auf dem Weihnachtsmarkt“; Wanderführer Helmut Dollinger.

11. Dezember: Adventsfeier der OWK-Ortsgruppe Walldürn im Gasthaus „Zum Hirsch“, Beginn 16 Uhr.

Wanderung am 19. Dezember: Abschlusswanderung mit der 2. Vorsitzenden Susanne Dearnley.

Treffpunkt an der Volksbank

Treffpunkt zu den Wanderungen ist am Parkplatz gegenüber der Volksbank Franken. Die Startzeiten sind der Tagespresse zu entnehmen. Halbtageswanderungen beginnen um 13.30 Uhr.

Alle außerplanmäßigen Wanderungen, die nicht im Wanderplan stehen, sowie Nachmittags- und Abendwanderungen werden in der Presse rechtzeitig bekannt gegeben. Bei Busfahrten und Mehrtagesausflügen ist eine frühzeitige, verbindliche Anmeldung notwendig. Änderungen und Abweichungen sind wetter- und situationsbedingt möglich.

Zum Goldenen Wanderabzeichen werden benötigt: Männer 24 Punkte, Frauen 20 Punkte, Jugendliche und Senioren (ab 70 Jahre) 16 Punkte. Zum Goldenen Wanderabzeichen mit Eichel werden benötigt: Erwachsene 40 Punkte, Jugendliche und Senioren (ab 70 Jahre) 32 Punkte. ds

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 02.01.2021