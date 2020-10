Clubmitglieder müssen sechs Arbeitsstunden leisten

Walldürn.Zügig verlief die Mitgliederversammlung des TC „Rot-Weiß“ Walldürn, in deren Mittelpunkt die Tätigkeits- und Rechenschaftsberichte der Vorstandsmitglieder, die Entlastung des Vorstandes sowie Ehrungen für langjährige Club-Mitgliedschaft standen.

Immer wieder verschoben

Zu Beginn wies Vorstandsteammitglied Stephan Brodowski darauf hin, dass diese ordentliche Mitgliederversammlung eigentlich schon im Frühjahr dieses Jahres stattfinden sollte, dann aber wegen der Corona-Pandemie und deren Folgen immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden musste.

In seiner Funktion als Sportwart des TC „Rot-Weiß“ Walldürn ging Stephan Brodowski in seinem diesbezüglichen Tätigkeits- und Re-chenschaftsbericht vor allem noch einmal auf den sportlichen Verlauf der Medenrunde 2019 für die vom TC Walldürn gemeldeten fünf Senioren-Mannschaften näher ein.

Wie er aufzeigte, wurde die Mannschaft Herren 1, die in der Mendeunrunde 2019 zum ersten Mal als Sechser-Mannschaft spielte, in der Kreisklasse, Gruppe 16 mit 12:0 Punkten gleich auf Anhieb ungeschlagen und verlustpunktfrei Meister und stieg somit in die 2. Bezirksklasse auf.

Die Herren 40-Mannschaft belegte in der 1. Kreisliga, Gruppe 68, mit 6:6 Punkten den fünften Platz.

Die Herren 50-Mannschaft (Sechser Mannschaft) kam in der 2. Bezirksliga, Gruppe 084, mit 6:6 Punkten auf den fünften Platz.

Die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Hardheim in die Medenrunde 2019 gegangene Herren 70-Mannschaft (Vierer-Mannschaft) belegte in der 2. Bezirksliga, Gruppe 117, mit 4:6 Punkten den vierten Platz.

Schließlich landete die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Buchen angetretene Damen 40-Mannschaft in der 1. Bezirksklasse, Gruppe 76, mit 8:2 Punkten auf dem dritten Platz, punktgleich mit dem Tabellenersten TC Neckargemünd 2 und dem Tabellenzweiten, aber mit dem schlechteren Matchverhältnis.

Weitere Aktivitäten und Veranstaltungen des TC „Rot-Weiß“ Walldürn im Jahr 2019 waren die Durchführung eines Schleifchen-Mixed-Turniers Anfang August, die Teilnahme der „Damen 50+“ an einem Doppelturnier in Osterburken, die Durchführung eines „Doppelturniers Ü35“ Ende August, aus dem Dennis Weber/Tobias Leiblein als Sieger hervorgingen, sowie des Weiteren Freundschaftspiele der Tennisdamen des TC Rot-Weiß Walldürn mit den Tennisdamen des TC Hardheim im Monat September auf der Tennisanlage des TC Hardheim.

Keine Auf- und Absteiger

Auf das Jahr 2020 näher eingehend zeigte der Sportwart auf, dass alle Medenrundespiele wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurden und es deshalb im Jahr 2020 auch keine Auf- und Absteiger gab. Zum Ausgleich wurde ein neu angebotenes Forderungs-Rundenspiel erfolgreich eingeführt und auch gut angenommen.

Zu Saisonbeginn nahm man an der „Klopapier-Challange“ teil, das traditionelle Schleifchen-Mixed-Turniers fand am 1. August statt, die „Damen 50+“ spielten am 29. August beim Doppelturnier in Osterburken und belegten dort den ersten Platz, die „Herren Ü40“ führten am 12. September ein Doppelturnier durch.

Julian Stieber als Jugendwart des TC „Rot-Weiß“ Walldürn ging zu Beginn seines Tätigkeits- und Rechenschaftsberichtes zunächst auf die Meden-Jugendrunde 2019 ein, wobei er aufzeigte, dass an dieser Meden-Jugendrunde 2019 zwei Mannschaften des TC „Rot-Weiß“ Walldürn teilnahmen. Die in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Götzingen spielenden Junioren U16 belegten in der 1. Bezirksklasse mit 2:8 Punkten den fünften Platz in der Abschlusstabelle, und die ebenfalls in einer Spielgemeinschaft mit dem TC Götzingen spielenden Juniorinnen U12 in der 2. Bezirksliga mit 6:2 Punkten den hervorragenden zweiten Platz.

Jugendliche beim Sommertraining

Am Sommertraining 2019 und 2020 auf dem TC-Clubgelände und am Wintertraining 2019/20 in der Halle nahmen 26 beziehungsweise 34 Jugendliche im Alter von acht bis 17 Jahren teil.

Als weitere Aktivitäten und Veranstaltungen im Jahr 2019 konnte die TC-Jugendabteilung noch die Durchführung der in Verbindung mit den „Walldürner Ferientagen 2019 „stattgefundenen TC-Jugendtage am 27. und 28. Juli 2019 mit insgesamt 16 Teilnehmern im Alter von fünf bis 15 Jahren vermelden.

In einem kurzen Ausblick auf die Tennissaison 2021 im Jugendbereich eingehend, erklärte der Jugendwart, dass für die Medenrunde 2021 wieder zwei Jugendmannschaften in Spielgemeinschaft mit dem TC Götzingen gemeldet werden.

Das Wintertraining 2020/2021 beginnt im Monat November und die TC-Jugendtage sind zweitägig in den Sommerferien geplant.

Walter Bundschuh als Technische Leiter teilte mit, dass die Platzanlage mit ihren Tennisspielfeldern auch in diesem Jahr wieder komplett von einer Fremdfirma hergerichtet wurde.

Ferner wies er darauf hin, dass im zurückliegenden Jahr wiederum mehrere Arbeitseinsätze und Reparaturarbeiten im Clubheim und auf der Clubanlage durchgeführt wurden und auch im nächsten Clubjahr wieder mehrere Arbeitseinsätze anstehen.

Die nächsten Arbeitseinsätze finden am 31. Oktober und am 7. November jeweils ab 10.30 Uhr statt.

Eine zufriedenstellende Jahresbilanz wies der von Schatzmeister Maik Basler vorgetragene Kassenbericht auf.

Die beiden Kassenrevisoren Bernd Kaufmann und Walter Bundschuh bestätigten dem Schatzmeister eine einwandfreie und vorbildliche Buchführung und empfahlen der Mitgliederversammlung deshalb auch dessen Entlastung, die auf Antrag einstimmig erteilt wurde.

Nach einem Totengedenken für die im zurückliegenden Clubjahr verstorbenen Clubmitglieder Cordula Kuhn (Ehrenmitglied), Julitta Henn und Manfred Hönig wurden langjährige Mitglieder geehrte.

Auf Antrag des Vorstandes bei einer Gegenstimme und einer Enthaltung von den anwesenden Clubmitgliedern beschlossen wurde, dass künftig alle Clubmitglieder im Alter von 18 bis 70 Jahren, die im Verein aktiv Tennis spielen, künftig pro Jahr sechs Arbeitsstunden zu leisten haben. Im Falle der Nichtableistung dieser sechs Arbeitsstunden hat das Clubmitglied als finanzielle Gegenleistung am Ende des jeweiligen Vereinsjahres einen Kostenbeitrag von 7,50 Euro pro Arbeitsstunde zu erbrngen.

Von den aktiven Clubmitgliedern über 70 Jahre erhofft man sich bei noch vorhandener körperlicher Fitness auch weiterhin die Beteiligung an Arbeitseinsätzen auf freiwilliger Basis. ds

