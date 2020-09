Chöre dürfen im Gemeindehaus proben

Walldürn.Zu einer öffentlichen Sitzung fanden sich die Mitglieder des Pfarrgemeinderates der katholischen Kirchengemeinde Walldürn am Dienstag im Pfarrsaal des Gemeindehauses ein.

Pfarrgemeinderatsvorsitzende Eva-Maria Kötter begrüßte insbesondere Stadtpfarrer Josef Bregula, die anwesenden Franziskaner-Minoriten-Patres sowie den Gemeindereferenten Adrian Ambiel und begann die Sitzung mit einem Geistlichen Impuls.

Nachwahlen durchgeführt

Auf der Tagesordnung standen zwei Nachwahlen in den Pfarrgemeinderat: Timo Metz wurde als Nachrücker für Helmut Hotzy und Moritz Hajek als Jugendvertreter gewählt. Zudem wurden die vorgeschlagenen Mitglieder der Gemeindeteams in ihrem Kirchenamt bestätigt (die FN berichten noch).

Zentraler Schwerpunkt war der Jahresabschluss 2019 des Haushaltsplans. Wie Karl-Heinz Kern, Leiter der Verrechnungsstelle, anmerkte, ergaben sich im Gebäudebestand der Pfarrgemeinde keine Veränderungen.

Detaillierte Hinweise zur Gewinn- und Verlustrechnung, beziehungsweise zum Rechnungsergebnis gebend, stellte Kern fest, dass man das Rechnungsergebnis mit einem Überschuss von 201 158 Euro abschließt, was gegenüber dem Planansatz einer rechnerische Verbesserung von 248 664 Euro gleichkommt.

Zur Finanzierung der laufenden Betriebskosten der sechs katholi-schen Kindergärten im Stadtgebiet gewährt die Gemeinde einen Zuschuss von 89 Prozent des nicht durch Elternbeiträge oder andere Erträge gedeckten Betriebsaufwandes.

Abschließend merkte der Leiter der Verrechnungsstelle noch an, dass über die Verwendung des Jahresüberschusses letztendlich der Pfarrgemeinderat entscheide. Nach einer kurzen Aussprache beschloss das Gremium, dass der Jahresüberschuss in voller Höhe zur Verringerung des Verlustvortrags verwendet wird.

Kern gab abschließend zu diesem Tagesordnungspunkt einen kurzen Ausblick auf das laufende Haushaltsjahr. Die Situation der Kirchengemeinde sei momentan zwar geordnet, die Finanzspielräume aber stark eingeengt und eine Haushaltsdisziplin deshalb unbedingt notwendig. Anstehenden Großprojekte seien nur mit Sonderförderung des Ordinariats realisierbar. Somit würden im laufenden und in den nachfolgenden Haushaltsjahren große Herausforderungen auf den neugewählten Pfarrgemeinderat warten.

Um das Thema „Hygienekonzept für die Gemeindehäuser“ und damit um die Nutzung des Pfarrsaals in Walldürn, des Herz-Jesu-Stifts in Altheim und des Gemeindehauses in Glashofen ging es beim nächsten Tagesordnungspunkt, wobei Eva-Maria Kötter darüber informierte, dass aufgrund der Corona-Pandemie in nächster Zeit keine privaten Feste in den Gemeindehäusern erlaubt seien.

Starkes Interesse an der Nutzung des großen Saales im Gemeindehaus hätten die Walldürner Chöre gezeigt, da sie aufgrund der behördlichen Vorgaben ihre Proben nicht in den bisherigen Räumlichkeiten abhalten können, so Pfarrgemeinderat Bernhard Schirmer, der intensive Gespräche mit den Verantwortlichen geführt hat. Für maximal 40 Sänger ist der große Saal ausgelegt.

Kirche als Alternative

Als alternative Probelokale wurden die Pfarrkirchen vorgeschlagen, die man im Winter jedoch zusätzlich beheizen müsse, was Mehrkosten verursacht. Die Mehrheit de Gremiums stimmte in Anschluss zu, dass die Walldürner Chöre das Gemeindehaus nutzen dürfen. Dieser Beschluss wurde begrenz auf die nächsten acht Wochen und mit dem Hinweis versehen, dass bei Terminüberschneidungen kirchliche Veranstaltungen stets Vorrang haben.

Ebenso fand der Wunsch und Antrag der Krabbelgruppe Walldürn, den Pfarrsaal an einem Nachmittag nutzen zu können, die Zustimmung des Pfarrgemeinderates.

Kurz informiert wurde das Gremium von Gemeindereferent Adrian Ambiel über die beabsichtigte Erstellung eines Schutzkonzeptes vor sexuellem Missbrauch, für dessen Erstellung sich Eva-Maria Kötter, Nicole Stahl, Max Bundschuh und Timo Metz als Mitarbeiterteam zur Verfügung stellten.

Unter dem folgenden Tagesordnungspunkt „Informationen“ beschloss der Pfarrgemeinderat, die Festlegung des Termins für den traditionellen Einkehrtag bis zum Frühjahr nächsten Jahres zurückzustellen. Über die Firmung in diesem Jahr berichtete Adrian Ambiel, und Achim Dörr als Sprecher des Wallfahrtsausschusses teilte mit, dass für die Wallfahrt 2021 das Leitthema „Fürchte dich nicht, denn ich bin mir dir“ gewählt wurde.

Rainer Kreis als stellvertretende Vorsitzende des Stiftungsrates berichtete abschließend über zwei Stiftungsratssitzungen, die seit der letzten Pfarrgemeinderatssitzung stattfanden.

Mit der Festlegung des Termins für die nächste Pfarrgemeinderatsitzung auf Mittwoch, 25. November, endete der öffentliche Teil. ds

