Buntes Treiben auf dem Testfeld

Rippberg.„Schöpfung bewahren, Artenvielfalt schützen“: Unter diesem Motto hatte das Gemeinde-Team der katholischen Pfarrgemeinde Sankt Sebastian Rippberg im Frühjahr beschlossen, einen Teil des Rasengeländes rund um die Pfarrkirche in eine ausgeklügelte Blütenlandschaft zu verwandeln.

300 Quadratmeter

Mit dem Saatgutspezialisten Zeller in Eichenbühl-Guggenberg wurde zunächst überlegt, welche Pflanzen für welche Insektenarten auf dem Rippberger Hanggelände am besten wachsen. Auf einem angelegten Versuchsfeld von 300 Quadratmetern Größe wurde daraufhin eine spezielle Blühpflanzenmischung gesät, um sich an die praktische Machbarkeit einer Blühwiesenidee rund um die Kirche heranzutasten.

Ende des Jahres wird entschieden

Der projektverantwortliche Hubert Ballmann verkündet freudig: „Jetzt haben sich auf dem Saatfeld hunderttausende Blüten geöffnet, die tausende Insekten mit Pollen und Nektar versorgen.“ Nach dem Abschluss des Versuches wird Ende des Jahres entschieden, wie groß die Blühwiese rund um das Kirchengebäude zur Freude von Menschen und Insekten künftig dauerhaft angelegt werden kann. hape

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020