Buntes Angebot für die Kinder

Walldürn.Dieses Jahr ist alles anders – auch beim Ferienprogramm der Stadt. Am Mittwoch, 29. Juli, wird an allen Grundschulen das Corona-Tagebuch kostenlos verteilt, das am schönsten gestaltete Tagebuch gewinnt einen Sonderpreis. Einige Ferienprogrammpunkte sind von Institutionen zusätzlich auf die Füße gestellt worden. Anmeldung per Mail an tourismus@wallduern.de. Es gelten die aktuellen Corona-Verordnungen und Hygiene-Vorschriften.

Das Programm: Donnerstag, 30. Juli, 15.30 bis 17.30 Uhr Evangelische Kirchengemeinde, Schachleiterstraße, eine abenteuerliche Reise mit Spielstationen, Getränke und Sonnenschutz selbst mitbringen. Findet nur bei trockenem Wetter statt. Alter sieben bis zehn Jahre. Kleiner Unkostenbeitrag, vor Ort zu bezahlen.

Samstag, 8. August, 14 bis 18 Uhr Kolpingjugend, Pater-Josef-Eckstein-Straße, Wegkreuz gegenüber Maria Rast, Schatzsuche durch den Wald. Alter acht bis 14 Jahre. Wetterfeste Kleidung, Getränke selbst mitbringen, festes Schuhwerk.

Sonntag, 9. August, 14 bis 18 Uhr Kolpingjugend, Realschulsportplatz, Minispieltag. Alter acht bis 14 Jahre. Sportliche Kleidung, Getränke selbst mitbringen.

Samstag, 15. August, 14 bis 18 Uhr Kolpingheim, Fotorallye. Alter acht bis 14 Jahre. Wetterfeste Kleidung, Getränke selbst mitbringen.

Sonntag, 16. August, 15 bis 21.30 Uhr Kolpingjugend, Abenteuerspielplatz Beuchertsmühle, Abholung 21.30 Uhr Zuckerhut. Nachtwanderung, Kubbturnier, Fackelwanderung. Alter acht bis 14 Jahre. Wetterfeste Kleidung, Jacke für abends, Trinkflasche. Kleiner Unkostenbeitrag vor Ort zu bezahlen.

Freitag, 21. August, 14 bis 15.30 Uhr Ute Baumann liest aus ihrem Buch „710 sucht Familienanschluss“.Realschule, Pausenhof. Alter sechs bis neun Jahre. Findet nur bei trockenem Wetter statt. Getränke und Sonnenschutz selbst mitbringen. Kleiner Unkostenbeitrag.

Freitag, 11. August, 15 bis 18 Uhr Ferienabenteuer mit den Pfadfindern. Alter sechs bis zwölf Jahre. Festes Schuhwerk. Getränke mitbringen.

Mittwoch, 29. Juli, 26. August und 9. September, 18 Uhr, Inline-Skates-Events auf dem Flugplatz. Keine Anmeldung erforderlich.

Montag, 3. August, Freitag, 21. August, Montag, 24. August, Ferienprogramm Reiterhof Odenwald 2020: Football Freestyle-Workshop mit dem Deutschen Vizemeister. Für alle Jungen und Mädchen ab sechs Jahren (Teilnehmerzahl begrenzt). Treffpunkt: Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald, Steinigweg 1, Dornberg um 14 Uhr, Ende circa 17 Uhr. Es wird eine Teilnahmegebühr erhoben. Anmeldung unter 0157/70356514 oder per Mail an: chrisbroeker10@gmail.com. Mehr Infos unter www.cbbfootballfreestyle.de.

Freitag, 7. August, Mittwoch, 12. August, Mittwoch, 26. August, Dienstag, 1. September, Donnerstag, 10. September,Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald, Steinigweg 1, Dornberg, kleiner Eselführerschein, Dauer zwei bis drei Stunden, Treffpunkt um 16.30, Ende circa 19 Uhr, es wird eine Teilnahmegebühr erhoben, Teilnehmerzahl begrenzt, für Erwachsene und Kinder ab sechs Jahren, ab zehnJahre auch ohne Begleitung, Infos unter www.esel-wanderung-odenwald.de. Anmeldung unter 06283/50198 oder 0170/3558804 (Annette Englert).

Löwen-Lichtspiele Ticket reservieren unter: www.kino-wallduern.de.

Mittwoch, 5. August, 16 Uhr „Meine Freundin Conni“

Mittwoch, 12. August, 16 Uhr „Mina & die Traumzauberer“.

Mittwoch, 19. August, 16 Uhr „Trolls World Tour“.

Mittwoch, 26. August, 16 Uhr „Lassie – Eine abenteuerliche Reise“.

Mittwoch, 2. September, 16 Uhr „Shaun das Schaf – Ufo Alarm“.

Mittwoch, 9. September, 16 Uhr „Die Heinzels – Die Rückkehr der Heinzelmännchen“.

