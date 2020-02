Bunte Schau mit viel Gaudi auf der Bühne

Glashofen.Wenn die FG „Höhgöiker“ Glashofen zum Kinder- und Seniorennachmittag einlädt, dann sind ausgelassene Stimmung und gute Laune garantiert. Das zeigte sich am Sonntag in der Sporthalle wieder deutlich. Die Kinder und Jugendlichen samt Trainerinnen und Betreuer präsentierten in einem dreistündigen Programm eine bunte Auswahl an Schau- und Gardetänzen mit viel Gaudi und „Höhgöiker Helau“. Das Narrenvolk bekam von Vizepräsident Danny Muckle ein hausgemachtes Faschingsmenü serviert, das musikalisch von DJ Flachsi (Nico Flachs) umrahmt wurde. Wer zum ersten Mal in Glashofen zu Gast war, staunte nicht schlecht über die Narrenqualität der Jüngsten aus der Region.

Publikum ließ sich mitnehmen

Mit 16 Nummern begeisterten die Jecken ihr Publikum, das sich anstecken, mitnehmen und begeistern ließ. Den Auftakt machten die Tänzer des Kindergartens Glashofen unter der Leitung ihrer Erzieherinnen Doris Gehrig, Simone Bodirsky, Kirsten Schmitt, Diana Breunig, Paddy Ackermann sowie Nadine Schiesser, die zum Thema „Gummibärenbande“ einen tollen Tanz auf das Parkett legten. Leichtfüßige Akzente setzte einmal mehr die gemischte Schautanzgruppe der FG „Götzianer Heddebör“ mit ihrem Schautanz „Die Morretalklinik“. Im strammen Schritt ging es weiter mit der Juniorengarde der FG „Höhgöiker“. Ihr Gardetanz wusste durch Choreographie ebenso zu gefallen wie durch sportliche Ausführung. Danach war die Kinderschautanzgruppe der „FG Fideler Aff“ Walldürn mit ihrem gefälligen Schautanz „Einmal ein Einhorn sein“, eine Augenweide. Ein tänzerisches Krönchen setzte die Kindergarde der FG „Aaldemer Dunder“ mit einem beeindruckenden Gardetanz.

Farbenprächtig begeisterte die Kükengarde aus Glashofen, die in jungen Jahren mit dem Tanz „Neues aus Entenhausen „ glänzten. Einen feschen Tanz legte das Tanzmariechen Mia Riehl von den „Höhgöikern“ aus Glashofen aufs Parkett, unverkennbar ein super Talent. Nach einer Polonaise durch den Saal gab es einen weiteren Augenschmaus mit dem Auftritt der Juniorengarde der „FG Stedemer Beesche“. Den bunten Reigen setzte die Jugendschautanzgruppe der FG „Fideler Aff“ mit dem Schautanz „Im Labor da sind die Monster los“ fort. Dann tanzte sich die Präsidentengarde der „FG Höhgöiker“ in die Herzen der Zuschauer.

Anschließend sorgte die Kinderschautanzgruppe der „FG Hettemer Fregger“ für eine besondere Atmosphäre mit „Avatar“ – Aufbruch in eine neue Welt“. Mit einem ansprechenden Gardetanz wartete die Juniorengarde der FG „Hordemer Wölf“ auf. Als „Tanzartisten“ trat das gut durchtrainierte Männerballett der Spielvereinigung SV Wetterdorf /Glashofen-Rippberg als „Superbowl“. Gefolgt vom schmissigen Gardetanz der Mädchen der Juniorengarde der „FG Fideler Aff.

Die Jugendschautanzgruppe der Höpfemer Schnapsbrenner tanzte sich mit ihrem Schautanz „Eine Herde wilder Pferde“ in die Herzen der Besucher. Den gelungenen Schlusspunkt setzte dann die gemischte Schautanzgruppe der FG „Höhgöiker“ unter dem Motto „Schiff Ahoi – Matrosen außer Rand und Band“.

Zum Schluss dankte Vizepräsident Danny Muckle allen, die zum Gelingen dieser Sitzung beigetragen haben. Beim großen Finale gab es traditionell wieder Süßigkeiten für alle Kinder, die von den örtlichen Firmen und Vereinen gespendet worden waren. hape

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 18.02.2020