Bücherausleihe wieder möglich

Walldürn.Aufgrund der Corona-Pandemie war die Stadtbibliothek Walldürn geschlossen. Sie öffnet ihre Pforten wieder am Donnerstag, 7. Mai, um 15 Uhr, unter eingeschränkten Bedingungen. Eine gute Nachricht also für alle kleinen und großen Literaturfans. Aufgrund der aktuellen Situation ist das Angebot jedoch vorerst noch reduziert. Zudem erfolgt der Einlass nur nach einer bestätigten Terminvergabe. Diese kann auf der Internetseite der Stadtverwaltung unter www.wallduern.de/termin oder telefonisch unter Telefon 06282 40108 vorgenommen werden. Termine für die Leihe und Rückgabe sind während der Öffnungszeiten möglich: Montag, Dienstag, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 14 bis 16 Uhr. Die Mitarbeiterinnen freuen sich, die Nutzer unter Einhaltung der geltenden Hygieneregeln zu begrüßen. Das bedeutet, dass Besucher neben dem Einhalten von Abstandsregeln auch eine eigene Mund-Nasen-Maske tragen müssen. Es können maximal fünf Bücher ausgeliehen werden. Die Leihe von Hörbüchern ist aktuell nicht möglich. Der Besuch soll nur von einer Person aus der Familie durchgeführt werden. Da der gleichzeitige Aufenthalt in den Räumen der Stadtbibliothek beschränkt ist, wurde die maximale Aufenthaltsdauer auf 20 Minuten festgelegt.

