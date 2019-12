Budenzauber und Aprés-Party locken

Walldürn.Das 23. Hallenfußballturnier des FSV Walldürn findet am Samstag, 28. Dezember, statt. Es gibt wieder zwei Turniere, für nichtaktive Teams und für aktive Mannschaften. Bei der Auslosung zum Nichtaktiventurnier hatte „Glücksfee“ Rolf Günther ein glückliches Händchen, loste er doch zwei interessante Gruppen.

Bisherige Turniersieger bei den nichtaktiven Teams waren je zweimal Hertha 04 Küllstedt, die Kneipenterroristen Walldürn, Kolpingfamilie Walldürn, Hulle Hulle Höpfingen. Fünfmal gewann die Eintracht 93 AH aus Walldürn, der Freizeitsportverein Walldürn siegte bislang achtmal, der FSC Rinschheim einmal. Im vergangenen Turnier siegte bei den Nichtaktiven der Veranstalter. Bei den aktiven Mannschaften gewann der Club ´92 Walldürn bereits siebenmal, einmal siegten die Dürmer Youngsters, der FSV Walldürn, der FC Zimmern und Alpha Squad, die im Vorjahr erfolgreich waren.

Beim Nichtaktiventurnier treten mit der Kolpingfamilie, der Eintracht 93 und dem Veranstalterteam 16 bisherige Siegermannschaften an. Die Kicker der Kurklinik Winzenhofen treten zum dritten Mal an und sorgen diesmal vielleicht für eine Überraschung, waren sie doch bereits zweimal auf dem Treppchen. Doch gleich im Eröffnungsspiel geht’s gegen den zweimaligen Sieger der Kolpingsfamilie. Komplettiert wird die Gruppe A durch den Titelverteidiger Freizeitsportverein, das Inox Color Team und als Neuling die Feuerwehr Sport Walldürn. In Gruppe B treffen die Gardinen auf die Eintracht 93 AH, die Fußballmädels von Klinge Seckach und die SpVgg Walter Frosch. Das Nichtaktiventurnier startet um 11 Uhr, die Finalspiele beginnen um 17.2 Uhr.

Völlig offen erscheint der Ausgang des überaus stark besetzten Aktiventurniers. Der siebenfache Sieger Club ´92 aus Walldürn fehlt, so dass als stärkste Teams neben dem Titelverteidiger Alpha Squad der Vorjahreszweite FC Wacker Ein Trinken und der Bayern Fanclub Walldürn gehandelt werden.

Aber auch die Mainzer Ring All Stars waren bereits zweimal Vizemeister und was die Neulinge FC Becks Street Boys und AS Tralkörper abliefern, ist noch völlig offen, sodass ab der ersten Spielminute für Spannung gesorgt ist.

Das Aktiventurnier beginnt um 12 Uhr mit dem Spiel der Spitzenteams Mainzer Ring Allstars – FC Bayern Fanclub, die Finalspiele finden ab 17.36 Uhr statt. Die beiden Turniersieger Aktiv/Nichtaktiv treten abschließend im Neunmeterschießen gegeneinander an, um den Gesamtsieger zu ermitteln. Im letzten Jahr war dies Alpha Squad aus Würzburg.

Nach der Siegerehrung durch Bürgermeister Markus Günther steigt ab circa 19 Uhr die große FSV-Turnier-Aprés-Party.

Der Eintritt zum Traditionsturnier und auch abends ist frei. Auch für Speisen und Getränke ist während des gesamten Tags gesorgt.

Weitere Informationen wie den Turnierplan gibt es unter www.fsv-wallduern.de im Internet.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 24.12.2019