Budenzauber rund um die Basilika

Musikalisch, kulinarisch und kulturell hatte der Walldürner Weihnachtsmarkt zwischen Pfarrhof und Wallfahrtsplatz am Wochenende für die großen und kleinen Besucher viel zu bieten.

Walldürn. Vorweihnachtliches Flair erwartete am Wochenende die Besucher vor der malerischen Kulisse der Basilika. Unter dem Motto „WalldürnWeihnachtetWinterlich“ reihten sich festlich beleuchtete Pavillons und liebevoll geschmückte Hütten zwischen Pfarrhof, Basilika und Wallfahrtsplatz. Über allem lag der Duft von Glühwein, heißen Waffeln und Grillwurst. Neben süßen Leckereien an den Ständen und beim Kaffeenachmittag im Pfarrheim durften sich die Besucher auch auf zahlreiche weitere, auch deftige Gaumenfreuden freuen.

Die musikalische Eröffnung des Weihnachtsmarkts hatte am späten Freitagnachmittag der Kinderchor der Pfarrei St. Georg unter der Leitung von Katrin Kirchgeßner übernommen. Für weitere Hörerlebnisse sorgte anschließend die Rippberger Blasmusik mit einem Platzkonzert im Pfarrhof.

Die „Brass Collection“ der Städtischen Musikschule Walldürn zog am Samstagnachmittag über den Markt und unterhielt die Besucher mit Weihnachtsliedern. Wenig später machte sich der Musikverein Altheim den Bereich am Seiteneingang der Basilika zur passenden Bühne für ein Platzkonzert.

In der Kirche war am Abend ein weihnachtliches Orgelkonzert mit Flötenbegleitung zu hören, und im Anschluss sorgte Rock-Christmas-Music rund um den Wallfahrtsplatz für vorweihnachtliche Stimmung. Das musikalische Rahmenprogramm am Sonntag eröffneten im Pfarrhof die Grundschüler mit dem Singen von Weihnachtsliedern, ehe das traditionelle Adventskonzert der Städtischen Musikschule am Nachmittag in der Basilika für ein großartiges Klangerlebnis sorgte.

Ebenfalls beeindruckend waren die Aufführung des Kasperle-Kindertheaterstücks „Au zwick Weihnachtsmann und fieser Räubertrick“ am Freitagnachmittag im Pfarrsaal, der Lichterzug um die Basilika am Freitagabend nach der offiziellen Eröffnung, eine Feuershow auf dem Wallfahrtsplatz am Freitagabend sowie eine Führung durch die Innenstadt mit Sankt Nikolaus (Gerhard Friedrich) am Samstagnachmittag.

Begonnen hatte der Marktbetrieb am Freitagnachmittag mit dem Christbaumverkauf des DRK-Ortsvereins Walldürn und des Jugendrotkreuz Walldürn auf dem Wallfahrtsplatz, der durchweg gut frequentiert war.

Kinderkarussell und Ponyreiten

Zur Eröffnung am Freitag sowie am Samstag- und Sonntagnachmittag besuchten der Weihnachtsengel (Claudia Pönicke) und Sankt Nikolaus (Gerhard Friedrich) jeweils für eine halbe Stunde den Weihnachtsmarkt. Während es für die Kinder ein abwechslungsreiches Angebot vom Kinderkarussell auf dem Wallfahrtsplatz über eine Lego-Eisenbahn im Pfarrheim bis hin zu Ponyreiten und Esel streicheln mit dem Freizeit- und Ferienreiterhof Odenwald gab, war für die Erwachsenen in dieser Zeit ein gemütlicher Bummel bei weihnachtlicher Musik über den Weihnachtsmarkt angesagt. An den zahlreichen festlich beleuchteten Hütten gab es Dekorationen aus verschiedenen Materialien, Geschenkideen, Modeschmuck, Flohmarktartikel, Glaskunst, Drechselarbeiten, Gestecke, handgefertigte Weihnachtskarten, Geschenkverpackungen, Bastelarbeiten und vieles mehr zu kaufen.

Auch kulturell hatte der Weihnachtsmarkt für die Besucher einiges zu bieten: An allen drei Tagen waren das Elfenbeinmuseum, die Ausstellung „Dürmer Faschenaacht“ im Reil’schen Haus, die Ausstellung im „Haus der Bahngeschichte“ und die Miniaturkrippenausstellung der Galerie „Fürwahr“ geöffnet. ds

Info: Weitere Bilder gibt es unter www.fnweb.de in einer Fotostrecke.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 10.12.2019