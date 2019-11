WALLDÜRN.Der weihnachtliche Budenzauber im Geriatriezentrum St. Josef lockt auch in diesem Jahr mit vielen Attraktionen und einem abwechslungsreichen Programm. Am Sonntag, 1. Dezember, ab 12 Uhr, können die Besucher bei einem Becher Glühwein durch das weihnachtlich geschmückte Geriatriezentrum schlendern und bei stimmungsvoller Musik die Adventszeit erleben. Weihnachtliche Floristik, Dekorationen aus Naturmaterialien, Modeschmuck, Geschenkideen, Weihnachtsbäume, Kreatives aus Stoff und Wolle, Werkstücke und Bastelartikel sowie der Flohmarktstand von Christa Greulich zugunsten der Bewohner locken. In der Wichtelwerkstatt können sich die Kinder kreativ entfalten. Um 15.30 Uhr kommt der Zauberer „Robby“ zu Besuch. Neben Mittagsgerichten aus der hauseigenen Küche erwartet die Gäste und ein reichhaltiges Kuchenbuffet in der Begegnungsstätte.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 09.11.2019