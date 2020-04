Brücke zwischen den Generationen

Walldürn.In vielerlei Formen und mittlerweile globalen Aktionen werden die Regenbogenfarben in den schweren Zeiten dieser Corona-Krise zu einem Sinnbild für Hoffnung und Zuversicht. Eine Aktion, die für eine gelebte Solidarität untereinander steht. Ganz konkret: Für Menschen, die sich einsam und unsicher fühlen. Die Seelsorgeeinheit Walldürn, unter der Federführung von Pfarrgemeinderätin Andrea Hemberger und Gemeindeassistent Adrian Ambiel, hat diese Grundidee aufgegriffen und eine ganz eigene kreative Mitmach-Aktion ins Leben gerufen.

Steine als Symbole

„Es soll damit besonders auch ein Zeichen von unseren Kindern für die ältere Generation gesetzt werden“, so dass Team. Steine sollen hierbei symbolisch zu einer Brücke zwischen den Jüngeren und den Älteren werden und damit die Verbundenheit untereinander deutlich machen. Und so geht es: Die Kinder nehmen einen Stein aus dem Garten und bemalen diesen mit bunten Farben. Auch Beschriftungen mit Worten wie Hoffnung, Zuversicht, Glaube, Liebe oder Jesus mein Licht können darauf geschrieben werden.

Gegen die Unsicherheit

Diese persönlichen Stein-Kreationen werden dann bei Andrea Hemberger in der Schönbornstraße 24 in Walldürn gesammelt. Dort steht eine Kiste vor dem Haus, in der die Steine abgelegt werden können. Zu Ostern werden diese Steine in der Wallfahrtsbasilika zu einem Regenbogen gelegt und gesegnet. Am Ostersonntag ab 11 Uhr, nach der Live-Übertragung der Heiligen Messe auf K-TV, die unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfindet, können sich dann Kirchenbesucher, welche Momente der Einsamkeit und Unsicherheit erleben, einen Regenbogenstein abholen.

Auf diese Weise entsteht am Ende dieser Aktion eine sinnbildliche Brücke zwischen den Menschen in Walldürn, die alle miteinander verbinden soll.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 04.04.2020